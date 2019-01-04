【集體回憶】5招朗誦技巧　你有冇試過？chok聲　過激身體動作

講到小學生一定做過的活動，除了猜皇帝和投訴隔離同學過界，相信大家肯定都參加過朗誦。不論是集誦還是朗誦，都非常講求技巧！然而那時候學的「特殊朗誦技巧」，至今仍想不明白為什麼要這樣做，以下5招誇張技巧，你又有沒有試過？

（網上圖片）

【1】大聲公

大家都知道大聲就是朗誦的最基本要求，

因為表演的賽地大，

所以一定要大聲，

「唔大聲就冇人聽到」。

記得老師曾經說過，

朗誦可以沒有技巧，

但一定要夠大聲！

只要大聲，

拿第一名都不是夢。

雖然小編每次參加的時候都喊得很大聲，

但一次冠軍都沒有拿過…

（網上圖片）

【2】奇怪身體動作

曾經聽過有人講，

一朗誦的話，

即使平時是正常人，

都立即「鬼上身」，

就好像著名的梁同學一樣。

其實我們是上台朗誦，

並不是跳舞。

小編至今都不明白為什麼要如此大動作，

好像下一秒就要準備做wave。

這些過分的身體動作，

真的對朗誦本身有加分的作用嗎…

（圖片來源：whatishot）

【3】講1分鐘停10分鐘

根據一些網上的朗誦教學，

適當的停頓有助更表達更強烈的感情。

然而有時停頓太多太長，

猶如領導人說話一樣：

每講一粒字就停一分鐘。

以這樣的速度去朗誦，

相信不止是觀眾，

連評判可能都要睡著了…

【4】chok 聲

朗誦講求字正腔圓和抑揚頓挫，

「Chok聲」真的是基本條件。

最佳的示範就當然要回帶觀賞「好假的肥仔」。

其實每次聽到他們很用心地chok聲，

欣賞之餘有時亦都忍不住笑。

因為情緒太投入，

很多時候都會走音。

媽啊，好尷尬！

（網上片段截圖）

【5】眼神鬼上身

眼神接觸代表著信心，

不論是日常生活還是小組討論的時候，

都經常被老師千叮萬嚀：

「一定一定要望住人」。

然而在朗誦的時候，

大家的眼神都好像「鬼上身」，

輕則雙眼迷濛，

重則「反白眼」，

小妹真係睇唔透。