【大學生考車】肥足8次仍想繼續　5個大學時期就要考車的原因

考車是不少大學生的目標之一，近日有大學生考了8次車都不及格，連10A港姐麥明詩都不是一take pass，到底是甚麼原因，令大學生如此熱衷考車呢？

我是過期大學生

所謂「屢敗屢戰？最緊要有錢」

在說學車呢

有大學生考了8次都不成功

只是學費都應該交不少

其實考車都頗看天分

例如我們的10A港姐麥明詩

都考了4次才成功

到底有甚麼原因驅使同學考車呢？

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【1 自由的感覺】

哥駕的不是車，是自由。（網絡圖片）

運輸及房屋局局長陳帆說過：

「買不到樓就去買車。」

當然錯到七彩

我們駕的不是車，是自由

不用跟別人逼港鐵、巴士

你就可以隨時去你想去的地方

暫時逃離一下壓力

說著說著有點傷心......

【2 泡妞】

有車的確去邊都方便一點，例如...（網絡圖片）

為什麼學車？

巴閉囉、英雄主義、疊馬

我們不可否認

有時駕著車子真的有比較帥

就好像象棋一樣

有車有馬又帥

…...

好吧我承認不好笑

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【3 有時間】

拓海中學就已經開始學車了，好孩子千萬不要學。（網絡圖片）

當你出到來工作時

就會發現大學生的時間算是空閒

意識到這一點的朋友

會在大學5件事之外多加一件

就是學車

「第時出到來想學車，

又要申請假期，又貴！」

【4 大學生優惠】

大學征學車的確比較便宜，是個不錯的機會。（網絡圖片）

非常實際的原因

不少駕駛學校都為大學生提供優惠

對財力有限又想學車的同學來說

時間比較多

收費又比較平

簡直是天助我也

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【5 一技旁身】

揸住車牌畢業，已經贏在起跑線。（網絡圖片）

學多樣技能總無壞

會駕車的話不少工作都有分加

因為老闆會覺得你彈性夠高

見工時總會問你覺得自己的特點

「我會駕車」

贏了

大學生連考8次都fail，也許真的要好好考慮自己的天分了。（網絡圖片）

說到底

大家考車還考車

最緊要注意安全

不止是自己的安全

還有路人的安全

考不了的話就不要勉強自己了...

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