網民力勸年輕人唔好入行的7個職業　會計墮考試深淵　記者人工低

最近網上有網民熱議，在香港不該再入行的職業，無論你是正面臨找工作，還是一名職場人，以下7個職業的辛酸會嚇怕你嗎？

【1】電梯學徒

有網民說，

凡是「電」字開首的工作都是伏

首當其衝是「電梯學徒」

學徒起薪萬二，可能更低

合約制下沒有人工加

捱到4年才上到師父級

人工會增加，但工時亦增加

工作性質危險，環境悶熱

【2】Lab

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每天都要吸收化學物

吸得多始終對身體不好

吸到有暗病都不知道

負上生命危險，

但人工不是特別可觀

工作環境苦悶（極少女生）

正宗錢又冇，女又冇

【3】會計

會計一直都是

學生心中的鐵飯碗

的確，香港這麼多大大小小的公司

一定需要會計

但想進大公司、又想升職

出來工作後，還要考資格證

最後只會墜入另一個

無盡的考試深淵

而且會計工時長

又要應付日常工作，

又是讀書考試

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【4】保險

大學舉辦的招聘會有不少保險公司，

入職門檻較低

不少讀商的同學都想一試

但有行內人指保險業沒有底薪

你的人工靠佣金

收入不穩定

好了，當你想辭職

你可能會被賣身契綁着

要賠錢或是

不能在金融行業打滾

【5】社工

社工競爭很大，

人工不是外界想像的可觀

萬三元請一個

social work degree的同學

然後社工不只是做counselling，

你懷着遠大的抱負

要拯救世人

不過現實是有要跑數

做很多admin work。

【6】記者

說到不要入的行業，

小編不禁要說說記者

記者人工低，工時長

人人旨知

良心價萬三

這個年代，比它更低的都有

除了錢，

還有你發現你不能自由發揮

最後就會愈做愈頹。

【7】Designer

Designer這個名字很好聽，

但其實是食物鏈的最低層，

人工不工，

甚至極多以freelance形式聘請，

沒有保障，人工又低。

你受僱於別人，

即是不能設計自己想要的作品，

然後開始懷疑人生，

是不是以後都只可淪為別人的手。