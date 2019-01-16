韓版《花樣男子》10周年！韓媒推「19年假想版F4」引網民熱議

2009年1月首播的韓版《花樣男子》（《流星花園》），轉眼間已經迎來10周年！這套劇可說是韓流界的轉捩點，除了捧紅了主演的演員之外，連劇中的OST也十分流行。最近，有韓媒推出「2019年假想版F4」，大家又想誰來演F4？

金俊、金汎、李敏鎬、具惠善、金賢重（左至右）

具俊表（道明寺）－禹棹煥飾



李敏鎬飾演的具俊表

是F4的「大佬」，

亦是財閥集團「神話集團」的繼承人。

母親為打理生意日理萬機，

家姐亦已嫁人，

所以具俊表平時都過著「無王管」的生活。

而且世界上幾乎沒有東西能嚇倒他，

所以有「唯我獨尊」的稱號。

韓媒推薦由曾經出演

《偉大的誘惑者》的

禹棹煥飾演此角。

魅力的外表，

加上中低音的聲線，

相信絕對能駕馭霸氣

但在愛情上又傻頭傻腦的具俊表。

李敏鎘、禹棹煥

尹智厚（花澤類）－車銀優



曾經由金賢重飾演的尹智厚，

是F4的「顏值代表」。

尹智厚是前總統的孫子，

亦是文化集團的繼承人。

雖然平時十分木獨，

但只要對方是金絲草，

便會化為世上最溫柔的智厚前輩。

韓媒推薦「臉孔天才」車銀優飾演。

角色的性格與他在

《我的ID是江南美人》中飾演的都景碩，

的確有幾分相似。

金賢重、車銀優

蘇易正（西門）－徐康俊



曾經由金汎飾演的蘇易正，

是一名藝術家，

同時為國內最大規模藝術館的繼承人。

蘇易正是F4的「卡薩諾瓦」，

即是風流的代表。

直到金絲草的朋友秋佳乙出現，

才令他逐漸「定性」。

韓媒推薦由徐康俊飾演此角色。

去年他憑著《你也是人類嗎》

一人分飾兩角的精湛演技

獲得了優秀演技獎，

相信絕對能勝任此角色。

金汎、徐康俊

宋宇彬（美作）－JISOO



曾經由金俊飾演的宋宇彬，

是F4的「義氣擔當」。

雖然他的戲份不多，

但卻是戲中不可缺少的角色。

擅長打架的他

每當F4有危險或者需要幫助時，

都會第一時間去救他們。

韓媒推薦JISOO飾演此角色。

除了因為他體型夠「大隻」，

他在《大力女子都奉順》飾演一名警察，

亦有多個打鬥場面。

金俊、JISOO

大家又覺得此組合如何？

如果大家認為有更適合的人選，

歡迎留言提出！

女主角方面，

大家又覺得誰較合適？

比起金絲草和具俊表，小編其實更喜歡易正和佳乙這對！

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