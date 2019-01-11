相見好同住難？　細數9件大學情侶同居甜蜜事　

不少人都會覺得相見好同住難，情侶也不例外，不過近日就有網民在討論區表示非常羨慕同居中的大學情侶，而以下這9件甜蜜事亦只有同居情侶才能體會，你又有沒有同感呢？

（《螢之光》劇照）

【1】一起做家務

離開了家人後，

家頭細務都自己負責打理，

雖然是件苦差事，

但只要身邊有他的陪伴，

再苦也是甜的，

記得要珍惜身邊這個，

願意為你分擔家務的人。

（《奶酪陷阱》劇照）

【2】吵吵鬧鬧

同居生活中，

很容易因為不少瑣碎事而吵起來，

但也只是嘴上說說，

慢慢就會更了解對方，

亦會習慣了對方的生活習性，

兩人不知不覺間都變得愈來愈相似。

（《Oh 我的鬼神君》劇照）

【3】一起下廚

大學生收入不多，

為了省錢，

同居的小情侶就會留在家裏，

享受一下玩煮飯仔的溫馨，

慢慢就會培養了相同的口味，

亦會習慣了吃對方所煮的東西，

你還記得你們之間的「最愛」是甚麼嗎？

（《W─兩個世界》劇照）

【4】週末約會

不只在家裏享受二人獨處的時光，

假日也會一起出外，

在家裏配搭好情侶裝，

再一起出門，

一起吃飯，

一起回家，

也是別樣的滿足。

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（《沒關係，是愛情啊》劇照）

【5】共用錢包

自從同居後，

兩人的生活模式都變得一樣，

整天影形不離，

支出費用都是共同負擔，

錢就不用再分你我，

你的是我的，

我的也是你的。

（《Healer》劇照）

【6】衣衫不整

兩人一但同居久了，

就會變得不怎麼在意衣著細節，

衣衫不整的情況經常出現，

雖然不是沒有見過，

但看到的瞬間依然會面紅心跳，

原因是你知道面前的那個人，

是以最真實的形象面對著自己。

（《Radio Romance》劇照）

【7】共用浴室

早上去上學的時候，

總是比較趕急，

難免會有共用浴室的情況，

當在鏡子裏看到對方的身影時，

雖然大家的樣子都有一點邋遢，

卻不自覺有種安全感，

因為那個她/他一直在你身邊。

（《W─兩個世界》劇照）

【8】同床共枕

夜晚睡覺時不再是獨自一人，

身邊多了一個人陪伴，

雖然睡姿不好，

但早上醒來時，

一睜眼就能看到對方，

就好像整個世界是他/她一樣，

整個人都變得暖暖的。

（《前度》劇照）

【9】鴛鴦浴

兩人玉帛相見的鴛鴦浴，

真的只是想想就夠害羞了，

不過內心的雀躍，

卻怎麼也藏不住，

因為這代表你們

已經成為彼此最親密的存在。

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