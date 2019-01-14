【日本整人】停電後眼前突然冒出喪屍　藝人們被嚇到瘋狂慘叫

恐怖片大家就看得多，當中不少Jump Scare嚇人鏡頭相信亦曾經嚇怕不少觀眾。若現實中突然有隻喪屍彈出來的話，大家又會有甚麼反應呢？

節目安排假喪屍埋伏於房中，趁停電期間冒出來...（節目截圖）

日本富士電視台整人節目《芸能人が本気で考えた!ドッキリGP》，安排人假扮喪屍，並於藝人休息室的特製茶几裡埋伏，趁停電一片漆黑時竄出來嚇藝人...

等電力恢復後，喪屍就會驚現目標眼前。（節目截圖）

這次的整蠱目標是近期不斷被嚇的超膽小諧星Watari119（ワタリ119），究竟他的反應會一如既往的誇張嗎？



點擊影片觀看整蠱片段

沒想到節目連現場嘉賓都整蠱，高橋優小姐的反應跟Watari119真的不相伯仲呢...



Watari119被嚇的成名片段（按連結觀看）

【日本整人】洗澡中途頭頂冒出惡鬼 硬漢藝人被嚇到爆哭？！

Watari洗澡時被頭頂冒出來的鬼嚇到瘋狂慘叫。（節目截圖）

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