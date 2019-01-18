小學畢業禮因311大地震取消　8年後學生們20歲重回母校圓夢

日本福島縣一間小學，日前為因311大地震而未能完成畢業禮的學生補辦畢業禮，48位長大成人的學生特地回到家鄉參加。

當年的畢業生現已20歲了。（網上圖片）

畢業禮因大地震取消



2011年3月11日，日本東北地區發生超過9.0級的大地震，引發海嘯及核核洩漏事故，造成難以估計的破壞。



當時福島縣磐城市平二小學原定於23日舉行的應屆畢業典禮亦被逼取消。

福島磐城市平二小學。（網上圖片）

遲來8年的畢業禮



到2019年1月12日，平二小學為該屆畢業生補辦畢業禮，想趕在這批學生進行成人禮之前，讓他們童年不留遺憾。



註：日本成人節為每年1月的第二個星期一，該年年滿20歲的青年會於當日進行成人禮儀式。日本相當重視成人禮，因為這象徵他們成為成年人，擔負起社會責任及義務。

小林同學從後藤校長手中接過畢業證書。（福島民報）

當年102位6年級中，有48位出席是次畢業典禮。由於原校長於災後身亡，故由現任校長後藤幸一頒發畢業證書。



今年20歲的同學們相隔8年再次相聚，在監護人的見證下正式畢業。

完成畢業禮的渡邊同學說：「跟朋友說過要於成人禮之前完成小學畢業禮，能夠實現實在十分開心，今後想投身社會，為地區作出貢獻。」



更多【今日日本】文章：

【求生攻略】遊日時遇到地震怎麼辦？日本自衛隊教你4招應對技巧



【日本男孩為癌症兒童留三年長髮 決心捐贈假髮無懼被嘲「小姑娘」】



【女兒帶七旬男友見家長兼求婚 父親以淚相勸：愛並不是萬能...】

