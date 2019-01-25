超便宜能待一整天？5個韓國大熱年輕人消遣好去處　PC房、汗蒸幕

相信看過韓劇的你，必定多次見過以下5個地方：PC房、汗蒸幕、Cafe、練歌房、Hunting bar。這些地方都是韓國人最喜愛到的消遣地方，他們提供舒適的環境，是休息的好去處。不但收費便宜，還可以跟朋友待一整天。

韓國人喜愛到PC房打機，因為PC的地方大，有齊各種遊戲。（紳士的品格 圖片）

[1] PC房

韓國的網吧叫「PC房」。

他們的收費一般比香港的便宜，

環境光鮮，

跟固有的烏煙瘴氣形象完全不同。

有些PC房更設有吸煙房，

大大減少了煙味四散的情況。

人們在這裏除了可以打機外，

更可以看電影、線上漫畫、

搶購演唱會門票及點餐。

即使在PC房待一整天，

都不需要擔心三餐問題。

在汗蒸幕必定出現的羊角頭（家族之間何必這樣 劇照）

[2] 汗蒸幕

韓國人喜歡透過「汗蒸」，

在攝氏40至80度的高溫中，

透過流汗把身體的毒素排出。

而24小時營業的汗蒸幕，

就方便了上班族在下班後，

到汗蒸幕出身汗，

放鬆肌肉。

除了「汗蒸」，

不少人為了吃汗蒸幕的零食而來。

例如：烤過的雞蛋、

煙燻蛋、炭燒蛋、

甜米釀、紅豆刨冰、

香蕉牛奶。

有些在零晨時分到達韓國的旅客，

會選擇在汗蒸幕逗留至酒店的入住時間，

節省等一晚房租。

米白色為主的Café — BeamBalm （網上圖片）

[3] 主題Café

跟朋友逛街逛到累了，

想在舒適的環境下待一會，

最好的選擇莫過於Café。

韓國許多Café都有固定主題，

讓你拍一整天感覺照的好地方。

例如：全粉紅的少女風格、

以工業石灰泥牆建成的文青風格，

甚至是以漫畫風格為主的Café。

有些Café更以狗狗、貓咪、

狐狸、浣熊等的動物為主題。

最適合喜歡跟動物近距離接觸的客人。

若你想在香港的Café逗留數小時，

大多要先需上指定入場費，

然後再作消費。

而在韓國，

只要有任何消費便可以在Café待一整天。

男團BTS的V曾在一人練歌房大展歌喉 （綜藝 BTS' exciting Game room）

[4] 練歌房

韓國練歌房的收費很經濟，

最便宜只需港幣20元內唱一小時。

練歌房有不同助興小工具，

例如：搖鈴、假髮、眼鏡。

更設有站立式的咪，

讓你大展歌喉。

有些店更主打「一人專用」，

及投幣式的獨立練歌房。

適合突然想唱歌又約不到朋友，

或害羞的客人。

韓國練歌房最有趣的地方，

就是唱完一首歌後，

會給演唱分數，

讓你跟朋友決鬥一番。

弘大的Green Light是韓國超受年輕人歡迎的Hunting bar (網上圖片）

[5] Hunting Bar

韓國Hunting Bar很受年輕人歡迎，

是當地人的深夜好去處。

Hunting Bar跟一般酒吧的分別是，

Hunting Bar有明確要認識異性的目的。

而客人亦不只是喝酒，

他們會在Hunting Bar進餐。

位置在不同地區的Hunting Bar有不同特色，

例如：只有年輕人、質素和氣氛較好、

比較多外國人等。

客人除了可主動跟其他人交流外，

店員更會在客人要求下幫忙，

讓客人與心宜對像坐在一起。

即使找不到適合的另一半，

相信也能認識到不少新朋友。