超便宜能待一整天？5個韓國大熱年輕人消遣好去處　PC房、汗蒸幕

相信看過韓劇的你，必定多次見過以下5個地方：PC房、汗蒸幕、Cafe、練歌房、Hunting bar。這些地方都是韓國人最喜愛到的消遣地方，他們提供舒適的環境，是休息的好去處。不但收費便宜，還可以跟朋友待一整天。
韓國人喜愛到PC房打機，因為PC的地方大，有齊各種遊戲。（紳士的品格 圖片）
[1] PC房
韓國的網吧叫「PC房」。
他們的收費一般比香港的便宜，
環境光鮮，
跟固有的烏煙瘴氣形象完全不同。
有些PC房更設有吸煙房，
大大減少了煙味四散的情況。
人們在這裏除了可以打機外，
更可以看電影、線上漫畫、
搶購演唱會門票及點餐。
即使在PC房待一整天，
都不需要擔心三餐問題。
在汗蒸幕必定出現的羊角頭（家族之間何必這樣 劇照）
[2] 汗蒸幕
韓國人喜歡透過「汗蒸」，
在攝氏40至80度的高溫中，
透過流汗把身體的毒素排出。
而24小時營業的汗蒸幕，
就方便了上班族在下班後，
到汗蒸幕出身汗，
放鬆肌肉。
除了「汗蒸」，
不少人為了吃汗蒸幕的零食而來。
例如：烤過的雞蛋、
煙燻蛋、炭燒蛋、
甜米釀、紅豆刨冰、
香蕉牛奶。
有些在零晨時分到達韓國的旅客，
會選擇在汗蒸幕逗留至酒店的入住時間，
節省等一晚房租。
米白色為主的Café — BeamBalm （網上圖片）
[3] 主題Café
跟朋友逛街逛到累了，
想在舒適的環境下待一會，
最好的選擇莫過於Café。
韓國許多Café都有固定主題，
讓你拍一整天感覺照的好地方。
例如：全粉紅的少女風格、
以工業石灰泥牆建成的文青風格，
甚至是以漫畫風格為主的Café。
有些Café更以狗狗、貓咪、
狐狸、浣熊等的動物為主題。
最適合喜歡跟動物近距離接觸的客人。
若你想在香港的Café逗留數小時，
大多要先需上指定入場費，
然後再作消費。
而在韓國，
只要有任何消費便可以在Café待一整天。
男團BTS的V曾在一人練歌房大展歌喉 （綜藝 BTS' exciting Game room）
[4] 練歌房
韓國練歌房的收費很經濟，
最便宜只需港幣20元內唱一小時。
練歌房有不同助興小工具，
例如：搖鈴、假髮、眼鏡。
更設有站立式的咪，
讓你大展歌喉。
有些店更主打「一人專用」，
及投幣式的獨立練歌房。
適合突然想唱歌又約不到朋友，
或害羞的客人。
韓國練歌房最有趣的地方，
就是唱完一首歌後，
會給演唱分數，
讓你跟朋友決鬥一番。
弘大的Green Light是韓國超受年輕人歡迎的Hunting bar (網上圖片）
[5] Hunting Bar
韓國Hunting Bar很受年輕人歡迎，
是當地人的深夜好去處。
Hunting Bar跟一般酒吧的分別是，
Hunting Bar有明確要認識異性的目的。
而客人亦不只是喝酒，
他們會在Hunting Bar進餐。
位置在不同地區的Hunting Bar有不同特色，
例如：只有年輕人、質素和氣氛較好、
比較多外國人等。
客人除了可主動跟其他人交流外，
店員更會在客人要求下幫忙，
讓客人與心宜對像坐在一起。
即使找不到適合的另一半，
相信也能認識到不少新朋友。