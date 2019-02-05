少女醜樣飽受欺凌終日戴口罩　整容變靚後媽媽都認不出

「你的樣子如何，你的日子也必如何」，對這句說話，很多人會選擇一笑置之，但對部分人來說，卻正正反映出他們所面對的困境......

芽依表示想透過整容改變過往黑暗的人生。（節目截圖）

因醜樣飽受欺凌



芽依（假名）今年19歲，於日本節目《訳あり人の駆け込み寺》中，表示自己中學時因樣貌飽受欺凌，亦令自己錯失一段美好姻緣。



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終日戴口罩度日



與男神佐藤絕交後，同學們的欺凌卻沒有停止，芽依的自信亦跌到谷底。



升到高中後開始無時無刻都戴上口罩，連畢業禮都戴，還曾經想過要自殺。

芽依連畢業時都戴着口罩。（節目截圖）

向媽媽道出欺凌真相



由於芽依仍未夠20歲，整容需經家長同意，便向媽媽道出心聲，表示自己想透過整容改變命運。



當年媽媽與爸爸離婚，自己獨個肩負整個家。以淚洗臉導致終日眼腫的芽依不想令媽媽擔心，便謊稱與朋友吵架。



知道真相後的媽媽十分內疚，同意讓女兒接受整容手術。

媽媽聽到女兒道出欺凌真相時不禁落淚，為多年來沒發現而愧疚。（節目截圖）

整容後展開新生



花費260萬円，經過4.5小時的整容手術後，芽依成功蛻變成自己渴望的容貌，連媽媽都不認得。



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成功開始與男生曖昧



令人意外的是，重拾自信的芽依，鼓起勇氣主動聯絡節目中扮演男神佐藤的演員，現在更經常約會呢！

節目公佈這消息時，令在場嘉賓都大為震驚。

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