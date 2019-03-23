【韓國必去】3元一對襪？50元一條牛仔褲？　5間大學生平價韓裝

每次聽別人說去韓國都會買衫買到顛！但自己去到旅遊區又找不到特別抵買的店鋪？這次就讓小編帶你見識一下，5間韓國大學生最愛逛的平價韓裝，讓你買到跟得上韓風又便宜的韓裝吧！
Market A（Instagram：nami_v）
【1】MARKET A
弘大標誌性的女性服裝店，
在建大、合井、水原站亦都有分店，
店內不只有引入各種韓牌的服裝，
頭飾、耳環、手袋和鞋款
都非常齊全，
主要售文青、斯文的女裝，
另外，亦有自家設計衣服，
質料好之餘，
又非常便宜，
冬天各種圍巾只需9900韓元（約68港元）。
弘大店地址：首爾特別市麻浦區西橋洞340-4,B1～2F
營業時間：11:00～23:00
網址：https://www.instagram.com/market_a_official/
Troubadour（facebook：트루바도어 Troubadour）
【2】Troubadour
弘大地鐵站 8 號出口附近的服飾店，
店內售男裝為主，
只有少量女裝，
主要走大學生休閒風，
不時都有推出與其他品牌乘聯的系列。
女生們可以帶男朋友一起來逛，
亦有不少韓國大學生情侶都會來
買套情侶裝。
弘大店地址：首爾麻浦區東橋洞 169-11
營業時間：10:00～02:00
網址：https://www.facebook.com/officialTroubadour/
Star101（Instagram：isabelyhy1107）
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【3】Star 101
小編每次去韓國必逛的，
就是Star101，
因為款式非常多，
休閒、斯文、文青、
可愛等等各種風格都有齊，
質料不差，
價格大多只要10000至20000韓元
（約69至138港元）
而且在旅遊區梨大、明洞都有分店，
非常方便。
梨大店地址：首爾特別市西大門區大峴洞56-2,商城 B1F
營業時間：11:00～22:00
網址：https://www.facebook.com/star101ewha/
M PLAYGROUND（facebook：플레이그라운드 - M Play Ground）
【4】M PLAYGROUND
這一間主要是男裝，
走的是街頭風，
比較HIP HOP和SWAG，
打扮中性型格的女生，
亦可以去看看，
重點是價錢也不貴，
襪子一雙才500韓元（約3港元），
圍巾一條也只是10000韓幣（約69港元），
真的不買都對不起自己！
弘大1號店地址：麻浦區 東橋洞 162-14 1F
弘大2號店地址：麻浦區 西橋洞 358-114 1F
營業時間：11:00～01:00
網址：https://www.facebook.com/playgroundhd1/
LUCKY FACTORY（NAVER MAP）
【5】LUCKY FACTORY
這裏的衣服平均只需12000韓元（約83港元），
摸上手舒服柔軟的毛衣，
也同樣是12000韓元，
長牛仔褲最便宜的，
只要7000韓元（約48港元）
就有交易！
如果你夠瘦的話，
能買到的款式就更加多！
明洞店地址：首爾特別市中區明洞2街 32-17（中區明洞10街20）
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