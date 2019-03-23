【韓國必去】3元一對襪？50元一條牛仔褲？　5間大學生平價韓裝

每次聽別人說去韓國都會買衫買到顛！但自己去到旅遊區又找不到特別抵買的店鋪？這次就讓小編帶你見識一下，5間韓國大學生最愛逛的平價韓裝，讓你買到跟得上韓風又便宜的韓裝吧！

Market A（Instagram：nami_v）

【1】MARKET A

弘大標誌性的女性服裝店，

在建大、合井、水原站亦都有分店，

店內不只有引入各種韓牌的服裝，

頭飾、耳環、手袋和鞋款

都非常齊全，

主要售文青、斯文的女裝，

另外，亦有自家設計衣服，

質料好之餘，

又非常便宜，

冬天各種圍巾只需9900韓元（約68港元）。

弘大店地址：首爾特別市麻浦區西橋洞340-4,B1～2F 營業時間：11:00～23:00 網址：https://www.instagram.com/market_a_official/

+ 2

Troubadour（facebook：트루바도어 Troubadour）

【2】Troubadour

弘大地鐵站 8 號出口附近的服飾店，

店內售男裝為主，

只有少量女裝，

主要走大學生休閒風，

不時都有推出與其他品牌乘聯的系列。

女生們可以帶男朋友一起來逛，

亦有不少韓國大學生情侶都會來

買套情侶裝。

弘大店地址：首爾麻浦區東橋洞 169-11 營業時間：10:00～02:00 網址：https://www.facebook.com/officialTroubadour/

+ 2

Star101（Instagram：isabelyhy1107）

更多相關文章：【1日遊】弘大延南洞閨蜜遊 自製友情手鏈、草地野餐談心

【3】Star 101

小編每次去韓國必逛的，

就是Star101，

因為款式非常多，

休閒、斯文、文青、

可愛等等各種風格都有齊，

質料不差，

價格大多只要10000至20000韓元

（約69至138港元）

而且在旅遊區梨大、明洞都有分店，

非常方便。

梨大店地址：首爾特別市西大門區大峴洞56-2,商城 B1F 營業時間：11:00～22:00 網址：https://www.facebook.com/star101ewha/

+ 2

M PLAYGROUND（facebook：플레이그라운드 - M Play Ground）

【4】M PLAYGROUND

這一間主要是男裝，

走的是街頭風，

比較HIP HOP和SWAG，

打扮中性型格的女生，

亦可以去看看，

重點是價錢也不貴，

襪子一雙才500韓元（約3港元），

圍巾一條也只是10000韓幣（約69港元），

真的不買都對不起自己！

弘大1號店地址：麻浦區 東橋洞 162-14 1F 弘大2號店地址：麻浦區 西橋洞 358-114 1F 營業時間：11:00～01:00 網址：https://www.facebook.com/playgroundhd1/

+ 4 + 3 + 2

LUCKY FACTORY（NAVER MAP）

【5】LUCKY FACTORY

這裏的衣服平均只需12000韓元（約83港元），

摸上手舒服柔軟的毛衣，

也同樣是12000韓元，

長牛仔褲最便宜的，

只要7000韓元（約48港元）

就有交易！

如果你夠瘦的話，

能買到的款式就更加多！

明洞店地址：首爾特別市中區明洞2街 32-17（中區明洞10街20）

更多相關文章：【首爾打咭必做！穿復古衣服遊首爾街頭 閨蜜、情侶都適合】