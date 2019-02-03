韓妹買樓了　廢青男友態度即變　「這屋是我們的新婚屋嗎？」

今時今日，很多人的擇偶條件都是要「有樓」，因為香港的樓價真的太貴了！但這個情況，原來在韓國亦有。一名韓妹日前向節目《戀愛的發現2》投稿，指自己最近成功置業後，男友的態度便180度大不同！

男生的態度真的讓人十分無語（《先熱情地打掃》劇照）

交往5年 男友一直都在找工作



事主是一名27歲的女生，

她與男友已經交往了5年，

因為家境問題，

事主很早便出來工作，

而男友則在畢業後

整整找工作找了5年。

期間男友還不時向事主借錢，

合共大概借了300萬won（約2萬港元）。

而且約會的費用，

8成都是由事主支付。



click入去睇吓之廢青男友是如何對待事主！

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成功置業後 男友態度大轉變



最近事主成功置業，

買了一間公寓。

之後，

男友就開始奇怪地行動了。

他不時把一些情侶家品的照片

發給事主看，

還問她覺得怎樣。



click入去睇睇到底男友在想甚麼！

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如果大家的伴侶這樣，

大家又會如何處理？

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