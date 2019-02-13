男人也愛露臍裝！　盤點5名穿過露臍裝的韓國男IDOL

一到夏天，不少女生就喜歡穿「露臍裝」，展露一下自己的「小蠻腰」。不過現在，露臍裝已經不再只是女生的流行衣著了！ 就像以下這5名韓國男idol，他們也穿過露臍裝，展露自己的腹肌呢！姜丹尼爾近日在演唱會上亦穿了，不過他似乎因為害羞而曾經用手遮住～

Kai、姜丹尼爾

【1】姜丹尼爾



在剛剛過去的Wanna One演唱會上，

姜丹尼爾其中一套衣服就穿了露臍裝。

第一天的時候，

他還因為覺得害羞，

而用手遮著露出的腰部，

真是太可愛了～

【2】裴珍映



在2018的MGA上，

裴珍映與其他WANNA ONE成員表演

《TO BE ONE》的時候，

穿了一件白色的露臍裝。

雖然他只得18歲，

但已經十分性感...

【3】KAI



EXO的KAI

舞蹈實力十分強，

總是帶給觀眾眼前一亮的表演！

他可說是露臍裝男IDOL的始祖，

在演唱會、MV都穿過露臍裝。

【4】泰民



泰民和KAI是

圈內十分著名的一對好朋友，

除了年紀樣子和相若之外，

舞蹈實力也十分相近。

一向都是十分瘦的泰民，

亦穿過露臍裝。

【5】元虎



MONSTA X的成員，

大部份都是走「野獸系」路線，

就像以前的2PM一樣，

他們經常在舞台上展露結實的肌肉。

其中元虎曾經多次穿露臍裝，

結實的腹肌真是太好看了！

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