【情人節禮物】男友注定燒錢？　6個$500以下平靚正禮物推介

情人節的到來，男朋友既要買花，又要訂位吃飯，還要買禮物，認真花費不少！為了學生一族的荷包着想，小編就為大家找來6個$500以下就買得到的平靚正禮物救急清單，讓各位男朋友能把握最後一分鐘去衝刺購入！

【1】KIKO MILANO Sweetheart情人節系列 $99-$169

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KIKO MILANO的產品一向都經濟實惠，性價比極高！今年更推出全新浪漫情人節系列Sweetheart，不只全都是粉紅色的心心外形的設計，還加入了森林水果香味，簡直要讓一眾少女瘋狂！而且由唇膏到眼影、胭脂甚至連面膜都有，顏色亦很日常百搭。其中最值得買的就是柔滑炫亮雙色唇膏，因為是雙色調更容易畫出咬唇妝！小編就建議各位男友可以買一枝雙色唇膏、一盒眼影和一個胭脂，就這樣加起來也只是$427！

【2】YSL情人節限量唇膏 $295

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YSL的唇膏不用多說，作為男朋友都應該聽女朋友說過無數次，是每個女人都必要有的一枝唇膏，而今年YSL亦有為情人節，推出一共有4色的限量版Rouge Volupté Shine迷魅亮彩唇膏，金色唇膏管身上，印有箭穿過心的圖案，該圖案的顏色還是跟唇膏色同色，非常細心！而且該系列唇膏滋潤顯色，男友買來送給女友就絕不會出錯。

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【3】Givenchy 情人節限量版唇膏 $275

Givenchy今年同樣有推出情人節限量版禁忌之吻緞光唇膏，不過顏色選擇不多，只有明亮生動的鮮紅色N13號和鮮豔矚目的桃紅色N22號，但對男友來說，愈少的選擇，出錯的機會率也就愈少吧！而黑色的管身上，就印有「LOVE」和閃電心的圖案，看起來低調高貴得來，又帶點趣味，女人們看到也絕對會雙眼發光！

【4】Kiehl's情人節限定皇牌套裝 $450

如果你女朋友傾向於素顏出街，甚少化妝的話，就可以考慮送護膚品套裝！而Kiehl's亦是一個平價之選，今年它就推出了心心眼唇套裝和成雙成對套裝，其中心心眼唇套裝就有多個標誌式產品如牛油果眼霜、潤色護唇膏、高效能潤手霜及護唇膏，讓收到的女生能感受到你細心的一面，為她保育每一寸肌膚。另外的成雙成對套裝則比較適合敏感肌或乾燥肌的女生使用，有Kiehl's着名的金盞花深層潔面泡沫和金盞花植物精華爽膚水，亦有男士全效潔面啫喱和男士全效爽膚水，對於正同居的小情侶來說，就再適合不過。

【5】LUSH 心動瞬間禮盒 $415

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不過買護膚品的出錯機率始終最高，不清楚女友的膚質的話，可以選擇一些身體護理類的產品。LUSH今年就有推出情人節禮盒，當中一盒內已包含所有全新推出的情人節限定汽泡彈和泡泡浴芭，包括愛的小船汽泡彈、蜜桃小姐汽泡彈、性感汽泡彈、茄子先生汽泡彈和纏綿之夜泡泡浴芭。當中既有溫和潔淨的功效，亦有紓緩緊張疲累的效用，男友們送了過後，還可以趁機爭取一下共進鴛鴦浴的機會！

【6】Innisfree情人節套裝 $188-$206

學生最愛的品牌Innisfree也有推出情人節的優惠套裝，分別是KISS ME套裝（$188）和HUG ME套裝（$206），KISS ME套裝就有清新茶香系列潤色唇膏、高顯色柔滑唇膏以及巧克力一盒，而HUG ME套裝則是身體香氛系列的沐浴露、乳液、洗澡浴球以及巧克力一盒，這兩款也是相對平價的選擇，負擔不起太貴價產品，又不想單買一枝唇膏的男友們亦可以考慮看看！

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