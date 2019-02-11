5條香港本土Long D地獄路線　網民：夠我去一次台灣

Long D不一肯要到外國，在香港拍拖一樣可以感受到Long D的「樂趣」，有連登網民發文，指自己跟女朋之間的距離，交通時間足夠去一次台灣了。

如何在Long D的情況下，跟另一半聯繫感情，是不少情侶會面對的問題，不過有網民為Long D賦上了新定義。過去的Long D是指地區上的距離，例如香港和英國、美國，不過這位網民單刀直入，真正的距離原來不是物理上的距離，而是時間上的距離，有時明明同區，但卻要花多近兩小時的車程，更引來大量網民盤點，香港最地獄的五條Long D路線。

【1.康城→元朗】

廣告對白都有說「朋友是要見的」更何況是男女朋友呢，不過這位網民跟另一半，分隔在康城和元朗，根據港鐵的資料。由康城到元朗的車程最少都要68分鐘，而且要轉三次車，橫跨半張港鐵版圖，要見上一面絕對不易，難怪他說「就嚟要書信來往」，當真笑中有淚。

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【2.柴灣→荃灣】

這是一個非常古典的Long D地區，基本上沒巴士小巴直到，乘港鐵的話，車程亦要個多小時，且而是由總站（柴灣）坐到總站（中環），再由總站（中環）坐到總站（荃灣），雖然一定有位坐，而且只轉一次車，不過路程實在太長，加上港鐵的座位不算好坐，令網民直呼受不了，幸好「不過夜咗可以係女朋友到過夜」。

【3.南區→新界西】

另一位網民雖然沒有明確指出地方，不過光是地域上的距離，就已經令其他網民替他抹汗，他亦指出，由於實在太遠，女朋友亦不可以在他家中過夜，「每次在我屋企食完飯就要即走」。亦有其他具同樣經歷的朋友留言，「一樣，不過一程269D搞掂」，由天富至瀝源不計等車，只計總行車時間已經要65分鐘，「哩架坐到眼瞓 瞓完都未到終站，醒完又瞓瞓完又醒」；更別說其他要轉車的朋友了。

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【4.烏溪沙→柴灣】

雖然「有鐵可搭」，不過一旦錯過尾班車就會令人叫苦連天，最令網民頭痛的，不是約會時的距離，而是送女朋友回家之後，自己如何回家。對於住得近的朋友來說，這不是一個太大的問題，不過對於這位網民來說，就是一場賭運氣的「長征」，如果錯過了任何一個環節的尾班車，就進退兩難了。

【5.屯門→將軍澳】

在連登獲得大迴響的路線之一，光看港鐵的時間表，行車時間已經要74分鐘，由香港飛台北也只要90分鐘，難怪有網民表示，「有時覺得自己好似去左轉台灣咁遠」，而屯門亦不是一個小城市，住得偏的一點的話，更要乘接駁巴士、小巴，花的時間就更久了。

男友送女友回家的確會加分，可以如果距離太遠的話，對大家來說都僧有點吃力的喔。（《金秘書為何那樣》劇照）

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平時要見一面已經不容易，如果是約會之後送對方回家，就更加要計好時間。有九龍東去新界西的網友表示，「夜嘅話男朋友每次都堅持送我返屋企，試過有次1點左右佢走咗尾班車，要等通宵小巴返去，但係小巴司機唔知逃班定飛站，轉轉折折要成四點幾先返到屋企，嗰時仲要係得10度，係樓上望落去見到佢騰騰震，叫佢上黎過夜，佢話驚我媽唔鍾意所以堅持繼續等車，而家出街都唔敢太夜返。」

不過有網民表示，自己跟另一半「分隔兩區」，體諒到時間上的不方便，也不會要求對方送自己回家，在港鐵站就已經分道揚鑣，各自回家。