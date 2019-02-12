多啦A夢迷召集！時代廣場未來郵筒、14款必買限量產品

冬甩個爸爸～冬甩個爸爸～ 多啦A夢帶著大量新產品，以及法寶「未來郵筒」來到銅鑼灣時代廣場見大家！ 《Opener開罐》率先為大家直擊有甚麼必買新產品及限定甜品！

多啦A夢迷注意！即日起大量限量精品登陸時代廣場中庭LOG-ON，為大家送上「未來郵寄服務」，讓大家寄出明信片，並於未來的指定日子收到，不少人會選擇寄給一年後的自己呢！

離遠已經有大量多啦A夢等著我！

↓ ↓ ↓ 按圖看如何寄出「未來明信片」↓ ↓ ↓

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情人節將近，是次多啦A夢郵局不少產品更添上戀愛的元素，讓大家與熱戀中的他或她一同來這裡打卡放閃，並可購入情侶套裝產品。

一套兩隻的多啦A夢道具茶杯套裝（$260）

戀愛多啦A夢掛飾公仔，公仔的頭部更有磁石，可以一直甜甜蜜蜜黏住。（吳嘉俊攝）

↓ ↓ ↓ 按圖看精選產品及價格↓ ↓ ↓

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多啦A夢銅像$2999

此外，現場有鑄銅技術製作的2019多啦A夢銅像，限售300個，凡購買2019郵差造型多啦A夢銅像之顧客，均可獲得限量招財小貓鑄銅像之預購名額。

全球限量300個的2019多啦A夢鑄銅像，只限預購。多啦A夢款式售$2999，購入多啦A夢款可以$999加購旁邊的招財小貓銅像。

多啦A夢郵局期間限定店

日期：2019年2月12日 至 2月28日

地點：LOG-ON 時代廣場店（銅鑼灣時代廣場中庭）

【同場加映】

甜品屋Sweets House Cha Cha更為「多啦A夢郵局」創作限定甜品，有特別版波子汽水味軟雪糕及10款口味的大判燒！

淺藍色的波子汽水味軟雪糕超吸睛！（吳嘉俊攝）

限定甜品銷售詳情

【特別版軟雪糕】

即日起至2月28日，在sweets house Cha Cha時代廣場、海港城、新城市廣場、太古城中心及又一城店發售。

3月1日起至3月11日，則只限於sweets house Cha Cha海港城、新城市廣場及又一城店發售。

【多啦A夢大判燒】

即日起至3月11日，在sweets house Cha Cha時代廣場、海港城及新城市廣場發售。