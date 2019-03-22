1米6以下女生福音！　5招穿搭術拉長身高比例　高5cm不是夢

你身邊有沒有一個嬌小女生，雖然長得不高，但照片裏看像是有16X cm！只要改變穿衣技巧，你也可以成為「看上去很高」的女生～ 下面5個小技巧讓你拉長身高比例，立即學起來！

【1. 消失的下裝】

(網上圖片)

天氣逐漸回暖，嬌小女生不妨多穿Oversize、稍長的上衣，遮住下裝的掩眼法可以讓你看上去彷彿身高有165 cm，更可顯得雙腿更修長。韓國歌手太妍的身高雖然只有158cm，常常直接省略下裝，看上去一點兒都不嬌小！

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【2. 高腰線】

(maygobla@ig、imjennim@ig)

台灣YouTuber Meg經常穿高腰闊腳褲和長裙，差點讓人以為她是高妹！另外，美國時尚達人Jenn幾乎每個造型都是高腰示人，完美遮蓋她身形矮小的缺點。不論穿甚麼下裝，只要腰線是高的，便可以拉長你的比例！

【3. 過膝靴】

(網上圖片)

太妍的機場造型中不難發現過膝靴，同樣有非常明顯的拉長雙腿效果。記得穿過膝靴時，衣著整體的剪裁要短一點，這樣才可以看上去高5cm！

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【4. 長版外套】

（imjennim@ig、maygobla@ig）

修長外套同樣可以拉長整個人的比例，拍照時增加氣場，即時變身修長少女。Jenn穿上長外套後彷彿有170cm高，不禁讚嘆穿對衣服可以改變整個人的形象！

【5. 露出腰部】

（網上圖片）

腰部有線條的女生可以選擇短版上衣，露出一點腰部，下身搭配高腰的褲或裙，營造長腿效果。一點點性感也可以增加女人味，讓整體感覺更強勢！