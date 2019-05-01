上8半一定著頹Look？　教你3分鐘內打造低調「有襯過衫」的錯覺　

上學的最大敵人便是8半堂！當早上有課，無可避免地把衣服亂搭一遍，務求用最短時間準備出門。 想結束頹look或hea著上學的習慣，不一定要花上一兩個小時set頭、襯衫。只要學懂以下的技巧，不用3分鐘便可以打造出「有襯過衫」的錯覺！

【1. 腰帶】

如果想營造「不馬虎」的感覺，只要戴上腰帶，便可以提高整個造型的完成度。(weariselsie@ig)

懶得搭配的日子，通常隨便穿上連身裙便出門了。如果想營造「不馬虎」的感覺，只要戴上腰帶，便可以提高整個造型的完成度。幼腰帶看上去比較斯文，而粗腰帶則更有個人風格，可以視乎當天的心情配搭不同粗度的腰帶！

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【2. 帽子】

帽子絕對是懶人恩物！（kimehwa@ig、heyitsmindyy@ig）

太晚起床導致沒有時間整理髮型，但是馬上要遲到了怎麼辦？帽子絕對是懶人恩物！貝雷帽、鴨舌帽、畫家帽和冷帽，女生至少每款有一頂。只需要套上帽子，造型完整度一下子得以提升。

【3. 亮色單品】

亮色單品除了讓自己看上去更精神，還可以加添造型的時尚感。（luv_duri@ig、maygobla@ig）

亮色單品除了讓自己看上去更精神，還可以加添造型的時尚感。如果怕亮色上衣或下半身太誇張的話，不如試將身上小物如領巾、襪子、鞋或手袋換成亮色。花點小心思便可以營造出低調的時尚感，也不用怕被同學笑「太chur」！

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【4. 搶眼袋子】

背一個搶眼的袋子可以挽回不少分數。（weariselsie@ig、maygobla@ig）

儘管帆布袋、黑色背包確實百搭，不過如果全身造型都沒有亮點的話，背一個搶眼的袋子就能挽回不少分數！看看以下的穿搭達人如何配搭各種款式獨特的手袋，令造型更有玩味。

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【5. 頭部出現的小飾物】

最能夠提升「打扮過」感覺的莫過於耳環了。（siumingsama@ig、hayakawachihiro_@ig）

芸芸飾物中，最能夠提升「打扮過」感覺的莫過於耳環了。出門前，戴上吊墬耳環立刻有「畫龍點晴」的作用。而顏色鮮艷的耳環亦可以點綴整個造型。另外還有頭帶和頭飾等，都可以將沉悶的日常打扮增加不少新意。

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