2000港元就有私人空間？ 5種韓國大學生平價租屋選擇

香港學生大多都不用為上學而租屋，首先再不方便，都只是一個多小時車程內的事，其二，學生根本負擔不了租金。 而韓國有不少學生都要離鄉別井上大學，獨自到其他城市生活，一位剛高中畢業的學生，經濟能力一定有限，一個人可以有甚麼價廉物美的租屋之選？

【1】學校宿舍

首爾藝術大學宿舍（Naver圖片）

出外讀書最好就是住學校宿舍，

上學方便，設施完善，

不用擔心保安問題，

而且價錢絕不離地，

所以競爭非常大，

故此大部份學生，

都要選擇其他地方居住。

【2】One room

（Naver圖片）

Budget多的同學

會選擇One room，

大多數是200多呎，

一般都會提供基本傢俱的地方。

One room最大的好處是

可以擁有屬於自己的空間，

不過月租大概是

港元4,000到6,000元不等，

還要預繳租金，

有財力的同學才會考慮。

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【3】Share house

（《Roommate》截圖）

沒有太多預算

又想住在一個不錯的環境，

Share house是一個選擇，

有齊廚房、洗手間、所有電器，

能享受好的居住環境，

同時又有多幾個人分擔租金，

不過要和幾個陌生人/朋友同住。

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【4】下宿

（《回答吧1994》劇照）

韓國的廉價版Share house叫下宿，

大部份下宿都是較舊的房子，

所以租金相對便宜，

而且下宿會有嬸嬸煮飯，

通常提供早飯和晚飯，

學生就可以節省飯錢，

不過大部份下宿都是男女共住。

【5】考試院

（《獨酒男女》劇照）

不想和其他人共住，

最便宜的選擇就是考試院，

就像香港的劏房，

一間房一張單人床、書桌、

小衣櫃和洗手間，

是一個轉身都難的地方，

但價錢最相宜，

較新較齊全的，

租金大概4,000- 5,000港元；

能接受共用廁所及沐浴設施，

租金可低至2,000港元，

而且考試院會提供

白飯、拉麵、冷熱水，

是貧苦書生的最佳之選。



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