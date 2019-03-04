《A-TEEN》、《RE:PLAYLIST》　5套今年將拍續集的大熱韓國網劇

近年韓國推出了不少高質素的網劇，每集大約只有十分鍾，十分適合平時沒有很多空閒時間追劇的人。如果大家不知道該看哪套網劇的話，可以先看以下這5套！它們都是現時最熱門的網劇，而且今年內還會推出續集。
A-TEEN
【1】A-TEEN
去年暑假播出的《A-TEEN》，
總共有24集，
成績非常好，
曾經創下超過1億的瀏覽量。
講述一班18歲的高中生
在校園的日常和戀愛，
引起了不少人的青春回憶，
因而獲得一致好評。
原班人馬將拍第2季，
預計4月播出。
A-TEEN
【2】RE:PLAYLIST
這套可說是最有名的韓國網劇！
自2017年播出第一季大獲好評之後，
預計將在今年6月播出第四季。
這套劇是圍繞一班大學生的戀愛，
內容夠真實和貼地，
例如有人從曖昧的關係慢慢發展的模樣、
校園情侶如何從相戀走到離別的過程，
都能引起不少人的共鳴。
RE:PLAYLIST
【3】The Gossip Room
雖然以上介紹的網劇
都是以校園生活為主題，
但當然不只如此！
這套網劇的第3季
已經於2月13日開始播，
是以職場生活為主題，
講述一間廣告公司職員
每天所發生的事情，
內容除了寫實之外，
亦十分搞笑。
The Gossip Room
【4】Just one bite
由《A-teen》和《Re:playlist》的製作商
製作的此劇，
今年3月亦會再播出第2季。
這套劇是講述三個走遍全國
尋找美食的女生，
在途中遇上愛情的故事。
不少人真的按著故事中
出現的餐廳去尋找美食呢！
Just one bite
【5】Welcome to Healing Inn
由組合fromis_9主演的此劇，
講述一班女孩在旅館所發生的事，
是一套可以令人放鬆心情的劇。
每個角色都是按照不同成員訂造，
而且每集也有不同的感人故事，
第2季已經在今個月播出了。
Welcome to healing inn
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