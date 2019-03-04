《A-TEEN》、《RE:PLAYLIST》　5套今年將拍續集的大熱韓國網劇

近年韓國推出了不少高質素的網劇，每集大約只有十分鍾，十分適合平時沒有很多空閒時間追劇的人。如果大家不知道該看哪套網劇的話，可以先看以下這5套！它們都是現時最熱門的網劇，而且今年內還會推出續集。

A-TEEN

【1】A-TEEN



去年暑假播出的《A-TEEN》，

總共有24集，

成績非常好，

曾經創下超過1億的瀏覽量。

講述一班18歲的高中生

在校園的日常和戀愛，

引起了不少人的青春回憶，

因而獲得一致好評。

原班人馬將拍第2季，

預計4月播出。

A-TEEN

【2】RE:PLAYLIST



這套可說是最有名的韓國網劇！

自2017年播出第一季大獲好評之後，

預計將在今年6月播出第四季。

這套劇是圍繞一班大學生的戀愛，

內容夠真實和貼地，

例如有人從曖昧的關係慢慢發展的模樣、

校園情侶如何從相戀走到離別的過程，

都能引起不少人的共鳴。

RE:PLAYLIST

【3】The Gossip Room



雖然以上介紹的網劇

都是以校園生活為主題，

但當然不只如此！

這套網劇的第3季

已經於2月13日開始播，

是以職場生活為主題，

講述一間廣告公司職員

每天所發生的事情，

內容除了寫實之外，

亦十分搞笑。

The Gossip Room

【4】Just one bite



由《A-teen》和《Re:playlist》的製作商

製作的此劇，

今年3月亦會再播出第2季。

這套劇是講述三個走遍全國

尋找美食的女生，

在途中遇上愛情的故事。

不少人真的按著故事中

出現的餐廳去尋找美食呢！

Just one bite

【5】Welcome to Healing Inn



由組合fromis_9主演的此劇，

講述一班女孩在旅館所發生的事，

是一套可以令人放鬆心情的劇。

每個角色都是按照不同成員訂造，

而且每集也有不同的感人故事，

第2季已經在今個月播出了。

Welcome to healing inn

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