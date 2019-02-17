3年半就完成學士碩士學位？　5位曾被指學歷造假的韓國藝人　

31歲的內地男星翟天臨，近日被追擊其北京電影學院的博士學位造假，其實不止在內地，在一個學歷至上的社會風氣下，韓國藝人都曾鬧過不少學歷風波，以下就有5位被捲入假學歷疑雲，轟動一時的藝人。

【1】鄭容和

（網上圖片）

去年1月，

CNBLUE鄭容和被韓國媒體爆出，

沒有經過正式面試

就錄取成為慶熙大學的博士生，

雖然鄭容和已在Instagram

上傳手寫道歉信，

更立即入伍避風頭，

但都惹來學生不滿的聲音，

最後慶熙大學

取消了他的博士生資格。

【2】趙權

（網上圖片）

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鄭容和「走後門」事件被爆出後，

韓國教育部介入慶熙大學調查，

抽出趙權的碩士學位有違規行為，

被指沒有提交論文就得到學位。

事件曝光後，

趙權仍據理力爭，

指自己是經過教授同意，

以公演代替論文，

最後教育部仍然

取消了趙權的碩士資格。

【3】Oh My Girl YooA

（Dispatch圖片）

23歲青春可人的

Oh My Girl成員YooA，

舞技驚人，

於2016年某節目上

曾說自己是世宗大學舞蹈系出身，

但被網民踢爆

當年的收生名單沒有她的名字，

之後YooA經理人公司才解釋

當時YooA沒有說明清楚，

其實YooA就讀的學校是

「世宗大學國際知識教育院–實用舞蹈系」，

令人不禁想起

香港都有多間大學與其附屬學校

名稱近似，但質素可以分別很大。

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【4】Tablo

（網上截圖）

Tablo的學歷風波

鬧得滿城風雨，

就因為Tablo只用了3年半的時間，

完成史丹佛大學的學士和碩士學位，

這個優秀成績

受到韓國人極大的質疑，

Tablo和家人飽受壓力，

事件鬧上法庭，

甚至驚動到大學校長親自說明，

雖然最後判了Tablo勝訴，

但仍有網民堅稱他的學歷是偽造的。

【5】金惠秀

（《Signal》截圖）

出演過《職場之神》、

《Signal》和《張禧嬪》等

經典作品的女演員金惠秀，

2013年被爆出碩士論文有抄襲嫌疑，

形象受到打擊，

金惠秀出面承認錯誤，

指當時因未能平衡工作

和學業才出此下策，

更自願取消該碩士資格。

因為態度良好，

所以網民沒有再攻擊她，

反而欣賞她知錯能改的勇敢。



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