可愛成熟於一身　連帽衛衣的5種穿搭變化　風格女王就是你！

每人的衣櫥裏至少擁有一件連帽衛衣，你通常會穿甚麼外套和下身配搭它呢？其實連帽衛衣不只是運動休閒服，它可以搭配可愛風、成熟風的單品，讓你整個造型更有新鮮感。 以下5種穿法為你一一介紹衛衣的更多可能性！

【1. 毛茸外套】

（hyeji_al@ig、miho.a.nico@ig）

上個冬季開始流行起毛茸茸外套，不少日本女生都以連帽衛衣配搭，將原本充滿可愛感的造型添上一點休閒風格，適合覺得可愛風太有負擔感而又想挑戰毛外套的女生！

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【2. 皮褸】

予人成熟幹練的夾克皮衣跟連帽衛衣也是意外地合襯呢！兩種風格迥然不同的單品拼在一起時有「拉上補下」的化學作用，讓整體造型成熟得來不失隨意感覺，特別適合與朋友聚會時穿！

【3. 長裙】

（miho.a.nico@ig、muu0103@Wear）

比起一般毛衣或襯衣，衛衣配長裙的新鮮感會更高！雖然兩件單品風格各異，穿在一起同樣可以降低長裙的甜美度，假日不想穿得太隆重，但又希望給人「有花心思在打扮」的感覺，不妨穿這種搭配去度過休閒的一日吧！

+ 3 + 2

【4. 高領上衣】

（kimehwa@ig）

你通常會穿甚麼單品配搭高領衣服呢？相信都離不開大衣和針織毛衣吧！其實搭配有帽衛衣都是不錯的選擇，不費力氣便可以增加造型的層次感。

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【5. 風衣】

（ioriori@Wear、5childwoman@Wear）

如果覺得風衣太過斯文和正經，可以配搭有帽衛衣加添休閒的感覺。而且，長度到膝蓋以下的風衣有機會縮短視覺高度，增加脖子的份量可以拉長身高比例！