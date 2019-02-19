韓國人情攻心計　同事賤價踩場　新娘2年後成功報復

近日，有IG網紅女生因「溫馨提示」客人付禮金而受到非議，其實因人情而起的爭執，不止在香港發生，十分重視面子、人際關係的韓國都有。 曾有韓國新娘因不憤同事出手低，決心以牙還牙，等到該同事結婚時，用同樣的方法報復。

在故事開始前，

先讓大家了解一下

韓國酒席和人情的背景。

【1】韓國人情公價

（Naver圖片）

韓國的人情是放在白信封內的

人情公價分了3種，

最不熟的會付3萬圜（約$ 210），

普通朋友會令5萬圜（約$ 350），

好友或者是家人

會付10萬圜以上（約$ 700）。

【2】婚禮場地

（《金秘書為何那樣》截圖）

韓國人結婚通常是

先走西式，再走韓式，

為了方便，韓國有很多結婚專用的

「儀式場」（예식장），

先走西式禮堂，

宣誓完畢吃過飯後

就換上韓服，

在旁邊的韓式房間進行儀式。

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【3】食Buffet

韓國儀式場裡的自助餐（Naver圖片）

韓國人會在入場前

到接待處付人情，

然後得到食卷，

觀禮後要憑食卷才可用饍。

香港人擺酒吃圍菜，

而韓國人大多

吃自助餐和西餐，

視乎該場地提供。

（《金秘書為何那樣》截圖）

不甘收賤價禮金 韓妹決心報復

早前有韓國女網民

就在網上論壇講述自己經歷。

她表示，2年前為了結婚，

離開工作5年的公司，

當時只宴請了相熟同事，

其中一名女同事

因工作上有磨擦，

她本來沒有邀請。

但這位女同事卻不請自來。

（《金秘書為何那樣》截圖）

有人問該名女同事付了多少禮金，

她毫不忌諱地說了3萬圜（約210港元），

韓國社會對不熟絡的人

付3萬圜人情不是問題，

但原來女同事還帶了

不相關的朋友「黐餐」！



女事主深深不忿，

2年後終於等到復仇機會。

當該女同事結婚時

事主用相同手段，

放下1萬圜在接待處，

就帶了8個朋友入場吃飯。

👇點撃片段看更多韓國人對人情的看法👇

韓國人對「送禮」特別敏感，

他們會記住每個人

付過多少人情，

來決定以後要不要幫助你，

在一個極講究人際的社會，

出不出席，付多少錢，

都會定奪你以後的位置。