【住Hall必睇】盤點入宿必備8大入門級食材　煮法容易變化又多！

有住大學宿舍的學生在網上發文，希望大家向他提議一些住Hall可以輕鬆煮出來的飯菜，吸引不少住Hall過來人留言給予意見。 《開罐Opener》為大家精選8項食材，讓大家住Hall也能吃上好東西！

每個學生都愛來碗撈麵！（網上圖片）

【1】營多撈麵

撈麵一出現，全層樓都會聞到那股香味！無庸置疑，營多撈麵簡單又「襟擺」，附上的調味包賦予撈麵生命，只要有熱水就能填飽肚，是住宿懶人必備之選！有網民指自己Dayoff時一日三餐都離不開營多的懷抱呢！

【2】即食飯

這樣豐富的粥竟然是即食食品？！現時市面上有不少種類的即食飯，來自日本、韓國，甚至泰國的金象米也推出即食白飯！一個人使用電飯煲的話，難以控制水量，這些即食飯只要加入熱水或是放進微波爐，就能享受熱騰騰的飯，住Hall怎麼可以沒有呢？

即食的粥看起來也超豐富！（無印良品網頁）

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【3】飯素

有了白飯，光是吃飯也太單調了吧。這種日本飯素，多數混合紫菜、鰹魚、芝麻等，用來拌飯超惹味，最適合月尾銀包扁扁的人士！花的錢不多，就可以有惹味的飯填飽一餐！

飯素是拌飯首選，有了飯素可以吃下很多碗白飯！（網上圖片）

【4】罐頭湯

天氣如果變冷，在Hall孤獨寂寞凍，當然會想喝熱騰騰的湯！住Hall要熬湯幾乎是沒有可能，用罐頭湯加熱一下，好好享受熱湯吧。某些罐頭湯更加含有通粉、字母粉等澱粉質，比想像中更飽肚呢！

（maaya_coconut@instagram）

【5】急凍鯖魚

從超市購入急凍鯖魚，最便宜只需10元，不過煮法就略為複雜，需要開爐煎香。不過也不需要甚麼高級技術，就是開爐，在平底鍋上放一張牛油紙，加幾顆鹽，就可以煎出美味鯖魚。桌上放上鯖魚，整個飯桌頓時連升好幾個Level，好像活在日本動畫！

急凍鯖魚價廉物美，是不少人住Hall必定囤貨的食材。（網上圖片）

飯桌頓時生色不少！（網上圖片）

【6】Ikea肉丸

如果你Budget多一點，可以選擇宜家傢俬的急凍肉丸！輕輕翻熱就能吃，在和Roommate睇波時當小食又得，加碗白飯當餸食亦得，得咗！不過這些「高級食材」若放在宿舍的雪櫃，小心被M走！

宜家傢俬的肉丸一直是大家的最愛！煮法也非常方便，把它帶回家吧！（宜家傢俬網頁）

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【7】娃娃菜

住Hall煮食最重要的必備蔬菜，沒有之一！娃娃菜價格不貴，形狀方便儲存，保鮮期亦頗長，加上容易清洗，不少宿生都會買一包「看門口」！小編的Roommate以前總是煮公仔麵作宵夜，然後同時煮幾片娃娃菜，企圖令自己罪疚感減低。

根據非正式調查，娃娃菜是宿舍出現率最高的蔬菜！（網上圖片）

【8】濃湯寶

每天煮烏冬、煮菜，用白開水煮不是會口寡寡嗎？能讓你的頹頹烏冬瞬間變高級，就是終極武器：濃湯寶！不少過來人都指濃湯寶是自炊神物，只要加一顆，不管是炒菜、還是煮麵，所有食物都會馬上變得美味十倍！如果有心思時間，更可以濃湯寶製作薯仔炆雞翼等菜式！