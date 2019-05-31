一件皮褸走天涯！　教你5個皮褸穿搭技巧　懶人化身時尚達人

人人都有想偷懶的時候，一件外套走天涯是多少人的夢想！不想被朋友揶揄「沒有衣服可以穿」，惟有學會用同一件外套穿出多種配搭！ 皮褸一向是女生的必備單品，一起來看看時尚達人Jenn和其他日韓博主如何用一件皮褸穿出5種風格吧！

第一日：T-shirt

（imjennim@ig）

第一天先以最簡單的T-shirt搭配皮褸，這種穿法最適合天氣較暖和，同時想給人花心思打扮過的印象。T-Shirt的款式可以選擇淨色、Logo或間條。下身方面，歐美女通常會搭配修身牛仔褲，而日韓女生同時會配合長裙或A字短裙。鞋子一般都是球鞋或粗跟靴子。通常Blue Monday的心情特別鬱悶，以簡約有型的穿搭度過提不起勁的星期一吧！

第二日：連帽衛衣

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星期二以有帽衛衣搭配皮褸！這個穿搭比上一天散發出濃濃的運動風格。皮褸予人特別隆重的感覺，而有帽衛衣正好可以為造型增添休閒和隨意感，減低原先隆重感。歐美女生通常會以女人味較重的單品搭配，如高跟鞋。而日本女生更多以長裙配合，上下身的反差感更大。

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第三日：高領內搭

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星期三可以用簡約百搭的高領上衣搭配皮褸！穿著皮褸的女生有種難以接近的感覺，不妨選擇顏色明亮的上衣作搭配，為整體造型增添玩味和造型感。除了棉質和針織質地的高領內搭，高領襯衫也是不錯的選擇。其中，蕾絲襯衫雖然偏向可愛風，配搭皮褸卻意外地好看！一身裝扮頓時變得「少女」起來！

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第四日：毛衣

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毛衣可以說是春秋冬季的「定番」單品，星期四就以它搭配皮褸吧！看似平平無奇的毛衣，怎樣才能穿出時尚感呢？首先，可以搭配一些飾品如帽子、項鍊、皮帶和款式獨特的袋子。整體來說，這種配搭可以突顯女生斯文親切一面，毛衣正好中和皮褸的搖滾感覺。如果想加強溫和斯文的特質，配合闊腳褲也是不錯的搭配。

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第五日：連衣裙

Happy Friday就以連衣裙和皮褸迎接飯聚吧！這種穿法不單可以增加你的女人味，還能夠讓朋友或男友對你另眼相看。如果要出席重要場合，配上高跟鞋立馬提升你的氣場，成為全場焦點！休閒一點的話，可以選擇襯衫款的連衣裙和平底鞋，看上去親切可人又不失時尚感。