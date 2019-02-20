食客自攜膠盒買點心　添好運照放入外賣盒　「你自己夾返入盒啦」

網民Yin Arlslum在Facebook中發文，指自己早前在添好運將軍澳Popcorn分店買外賣點心時，提出想使用自攜的食物盒，但店員竟將點心放入發泡膠盒端出，更指：「你自己夾翻入盒啦。」網民質疑香港食肆支持環保決心，但亦人認為店方是出於衞生考慮。

添好運最馳名的酥皮叉燒包。（dale.dimsum@instagram）

添好運是著名香港點心店，更被米芝蓮評為一星級餐廳，不少遊客來港都會一嚐。不過最近網上有網民指責添好運不願意為環保出力，成為網上熱話。

網民Yin Arlslum在個人Facebook中發文，指自己在添好運將軍澳Popcorn分店買外賣點心時，提出欲使用自攜的食物盒，但店員竟將點心放入發泡膠盒端出，更指：「你自己夾翻入盒啦。」令他大感失望。

事主上載圖片，指添好運竟以發泡膠盒奉上，要求他自己換盒。（Yin Arlslum@Facebook）

店員一口拒絕事主要求

事緣當天事主公司舉辦Lunch Party，事主負責到位於將軍澳Popcorn的「添好運點心專門店」買外賣點心，知道發泡膠盒遇熱會產生不良化學反應，因此特意帶上三個大尺寸的食物盒，在下單時亦提出希望店家將點心放進自攜食物盒。當時店員一口回絕，指事主的食物盒空間不夠放點心。

事主指當時店員原本是一口拒絕要求。（Yin Arlslum@Facebook）

店家答應以堂食方式上菜

事主認為餐廳是因為怕麻煩及衛生問題才拒絕，於是跟店家說，希望店家以堂食方式奉上點心，然後由事主自行夾入食物盒。事主在Facebook發文指：「餐廳怕麻煩，怕衛生問題，我明白，所以我叫佢地當堂食咁拎出黎，我自己夾入盒，果位姐姐都答應左。」店員當時答應後，更留下一雙筷子讓事主待會能自行夾入食物盒。

後來店家答應以堂食方式上菜。（Yin Arlslum@Facebook）

以發泡膠盒盛載：「你自己轉盒。」

豈料食物來到時，應以蒸籠奉上的堂食點心，添好運竟以8個發泡膠盒裝起，事主看見時不禁問一句：「你咁樣畀我？」當時店員回應：「係啊，你自己放入自己個盒啦。」事主頓覺此事失去原意，亦深信店家不會重用那8個發泡膠盒，因此放棄「轉盒」。

網民反應兩極

事主指將此事放上網，已預計會被網民指責「環保L」。有網民指理解食肆怕負上衛生問題責任，若食客吃完感到腸胃不適，可能是自攜的食物盒帶菌。同時亦有網民認為餐廳只是怕麻煩，不願為環保出力。

【按以下截圖看網民兩極意見】

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有傳媒事後向店方查詢，經理否認有答應過事主要求，又指點心份量多，客人膠盒不足以盛載。有網民提出建議，指假如食客自攜餐盒盛載外賣，應簽一張承諾書，承諾若出現任何衛生問題，皆不會向餐廳追究，以保障餐廳。