一對過膝靴著足7日！時尚達人的7種混搭技巧　一雙鞋變出多種風格

這兩年最流行的鞋款是甚麼？當然是一人一雙的一過膝靴！顯瘦又能穿出女人味，天天穿它都不會膩。 下面總結歐美和日韓時尚博主的7種穿搭，給你由星期一至日7個配搭靈感！

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從前過膝靴子在歐美時尚圈更普及，不過近年這股熱潮席捲亞洲，你不難聽到身邊的女性朋友開始物色過膝靴。不過，很多女生因為怕它過於成熟，所以遲遲不敢嘗試這個大熱單品。其實它適用於打造不同風格的穿搭，例如搭配長版衛衣帶出休閒型格感、輕紗連衣裙帶出度假少女風。一起來看看百搭的過膝靴還可以配搭出甚麼樣的風格吧！

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【1】短裙

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短裙是女生的必備單品，短裙不僅有減齡的效果，強調腰線的剪裁讓雙腿的比例拉長，輪廓呈三角形還可以把大腿最肉的部份遮起來。過膝長靴自帶瘦腿功能，穿上它可以讓你的腰型變得更美！ 短裙本身已經是青春、可愛的代名詞，配上過膝長靴兼具成熟和可愛感，化身俏皮小女生！

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在普通日子裏，可以選擇有格子和花紋圖案的包臀裙，上衣搭配白襯衫、純色毛衣、T-shirt等，展現與別不同的休閒感。而在約會和朋友聚會中，皮革、豹紋甚至金屬亮片款式能夠突顯自己的時尚感。皮革短裙是最受歐美和韓國時尚博主歡迎的下身單品，如果過膝靴的材質同樣選擇仿皮，便可以統一整個下半身的風格，甜美得來帶點搖滾。

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【2】短身外套+貼身長褲

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用緊身牛仔褲配搭過膝靴有拉長雙腿比例的效果，可以說是眾多襯法中最顯瘦和顯身材的穿搭！通常上身會搭配份量感較重的短身外套。這種穿法能夠提升自身的女人味，同時幹練感十足。如果不想埋沒腰線，外套可以先不要扣上，穿戴粗腰帶和高腰牛仔褲能夠突顯你的腰線。另一方面，把外套全部扣上的話可以在外面加一條腰帶，同樣營造高腰的視覺效果。

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牛仔褲可以選擇黑色和藍色。黑色的一體感較強烈，顯長腿的效果也更明顯，上衣搭配明亮色系的外套可以提升造型的層次感和時尚感；而藍色牛仔褲則可以為造型增添新意和色彩，增加過膝靴的存在感。外套方面，皮褸、西裝外套和毛茸外套也是不錯的選項，如果對自己的臀部線條沒有信心，搭配長度剛剛遮住臀部的外套可以進一步顯瘦！

【3】短褲

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短褲的搭配千變萬化，其中一個便是配合過膝靴。沒有短裙那般可愛，亦沒有牛仔長褲的幹練感，適合喜愛作休閒打扮的女生在特別日子嘗試短褲過膝靴。短褲本身就有種休閒和隨意的感覺，配上過膝靴的話可以增加造型感，讓整體造型看上去型格一點。上身方面，搭配長外套有長身材比例的效果，令身體的線條更修長，達至瘦身的效果。另外還可以搭配短身上衣如針織毛衣、長袖T-shirt等，適合天氣暖和時穿搭。

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材質方面，牛仔、西裝和輕紗都可以營造不一樣風格。牛仔短褲感覺休閒隨性一點，配合西部牛仔帽可以穿出帥氣野性的一面。而西裝褲的話則優雅大方，即使是上課或上班都不會過於隨意。雪紡短褲看似稚氣可愛，跟過膝靴不太搭，不過穿在一起則適合走居家路線的小女生。對大腿沒有信心的女生，建議選擇闊褲管的短褲，可以遮住大腰肉肉的部份，窄褲管的短褲則能夠突顯身體曲線。

【4】套裝

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套裝予人正式、高貴的印象，配以幼跟高跟鞋更有貴氣名媛的感覺。只要將高跟鞋變成過膝靴，立即從名媛變身潮流教主！如果你需要出席正式場合，同時又想表現出自己時尚、大膽的一面，不妨採取這種「上身正經、下身時尚」的穿搭，讓你頓時成為全場焦點。兩種風格迥然不同的單品配合起來有意想不到的效果！

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在顏色方面，如果是黑色的過膝靴，適合搭配深色系的套裝；而杏色的過膝靴則搭配淺色系的套裝，看上去造型更有一致性，加強整體的優雅感覺。另外一種比較新穎的套裝搭法便是denim-on-denim，上下身都穿牛仔單品，配搭過膝靴加入其他顏色到造型中，增添型格感覺。

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【5】百褶裙

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百褶裙偏向可愛風格，更是校園風的必備元素之一！配上成熟風的過膝靴，不僅呈現出隨性可愛，還格外有女人味呢。在日本文化中，高中女生穿校服時喜歡搭配過膝長襪，過膝靴與這種文化有異曲同工之妙，可愛和性感集於一身！

【6】長版上衣

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配搭過膝靴的長版上衣有多種款式，例如衛衣、襯衫或針織衫，而且它們還有一個共通點：Oversized！男友風的長版上衣剛好遮蓋屁股，性感誘人之餘還可以修飾肉肉的體型。同時，過膝靴可以減輕上衣的臃腫感，「上重下輕」的剪裁亦有絕佳的顯瘦效果，當別人的目光就聚焦在你的上身，下身的肉肉部份便沒有人留意了！

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衛衣的風格比較休閒，配搭畫家帽有種俏皮可愛感。而襯衫可以解開首一兩顆扭扣，散發出隨意和性感。針織的話容易營造嫵媚感覺，露肩設計更可以提升女人味！

【7】連衣裙

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歐美和韓國博主在挑選連衣裙時，通常傾向X型、即強調腰線的剪裁，讓身材比例顯得瘦長和充滿曲線美。長度方面，有些會剛好露出一小截肌膚，散發出調皮小女生的感覺。另外，不少人也會選擇不露出大腿，裙擺連接鞋筒，看上去較強勢和成熟。

材質方面，基本上甚麼樣的設計都十分適合搭配過膝靴。如輕紗、針織和休閒衛衣，不同的質地帶出的感覺盡不相同。輕紗連衣裙帶度假休閒風，配搭碎花和民族圖案有助增強少女感。而針織則適合走成熟路線的女生，突出身材曲線和修長美腿。運動風的衛衣連衣裙比起一般衛衣更強調腰線，喜歡作休閒打扮，同時又希望修身形的女生可以穿它配合過膝靴。