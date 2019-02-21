【網民熱數】6種黐線鄰居　1年365日裝修、長播佛經

正所謂「有個好鄰居比任何東西都重要」，近日連登有網民指懷疑鄰居「在家中藏屍」。事實上，網上不時都有網民開post狂批自己的「黐線鄰居」。以下6種經典「黐線鄰居」的例子，你又有沒有曾經遇過？

（連登截圖）

有網民於連登開post，指鄰居近日舉止奇怪，不僅全日開燈，單位更長期有消毒藥水味。早於新年的時候更曾有惡臭傳出，更看到鄰居頻頻搬磚頭，及一包包疑似水泥的東西，懷疑她「藏屍」。不少人都回覆指叫樓主小心啲，又指遇到這些黐線鄰居真的「慘過食屎」。

（網上圖片）

【1】一年365日裝修

「唔好意思我哋屋企裝緊修啊」，這句看似有禮貌。但對於長期都被噪音洗腦的人來說，可說是「難聽過粗口」。有不少網民都指，身邊總有些鄰居是由朝裝到晚，甚至連紅日假期都在「瘋狂鑽」。雖然曾經報過警但情況仍然沒有改善，「有時樓上到底係咪覺得佢屋企有石油」。

（《聖☆哥傳》劇照）

【2】長播佛經

噪音問題當然不止裝修聲，佛經也是一個非常之「熱門」的噪音來源。如果你的鄰居是上了年紀的長輩，更可能播足24小時！有網民指長期聽不會令自己「心境寧靜」，反而令自己精神緊張，「播到佢冇播嘅時候自己個腦都播緊」。

（《韓版交響情人夢》劇照）

【3】垃圾房

如果以上的噪音會為住客帶來心理上的煩惱，那麼這個一定會為他們帶來最基本的生理煩惱。畢竟「垃圾屋」隨時會影響到自己，不止鄰居，就連自己的家都變成各種昆蟲及老鼠的棲身地。有網民指自己雖然住私樓，但同層有老人家的家中有大量垃圾，養了大量甲由「周圍走」，最後要出面找區議員才能搞定。

（《親親我好媽》劇照）

【4】投訴

又有一種極品鄰居，是會反過來「投訴自己」。明明甚麼都沒有做過，但好像只認定你一個。不斷投訴和騷擾自己。有人更指鄰居無理地說「我屋企人欠咗佢、對佢唔住」。對著不知道是「真黐」還是「假黐」的鄰居，我真係恭喜你啊！

（資料圖片）

【5】拜神

幾年曾經有新聞，指有住客對於鄰居感不滿，向法庭申請禁制令。事實上身邊有會拜神的鄰居，可是一個惡夢。當你想想每天在家的時候，都被迫嗅著各種燒衣紙的香氣，更加可怕的是投訴後對方反而會變本加厲…

（《頭文字D》劇照）

【6】二手煙

除了燒衣紙的味道，二手煙也是一個極度討人厭的行為。總有些人不喜歡在家中吸煙，反而要在後樓梯或者走廊吸煙，令那些二手煙每天都飄過來。對於嚴重鼻敏感患者，平時出街已經遇到不少「火車頭」，連在家都要忍受，真的是慘絕人寰。