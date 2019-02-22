女日本偶像23歲仍與父兄共浴　解釋竟是：輪流洗太花時間

相信任何人小時候都經歷過與家人一起洗澡的階段，長大後便開始習慣自己獨個洗澡，畢竟這麼大個仍與家人共浴，玉帛相見時會感到尷尬啊。 不過日本一位23歲的美少女偶像，近日於電視節目表示，現時仍會爸爸及哥哥共浴，到底是甚麼一回事呢？

現時23歲的偶像北見直美仍會與爸爸哥哥們一起洗澡。（網上圖片）

共浴能節省時間

現時23歲的偶像美少女北見直美於TBS電視台節目《中居くん決めて》，表示自己現時仍與爸爸及3位哥哥洗澡，並解釋道：「一個一個輪流洗會太花時間」。但每次跟朋友說都會換來奇異的目光，因此希望尋求節目主持的建議。

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其後節目更到北見小姐家中，拍攝她與爸爸與哥哥洗澡的片段，可以看到這家人一起入浴時不但不會感尷尬，反而會大談心事，看來這是他們維繫感情的方法之一。



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節目主持中居正廣建議，北見小姐繼續保留與家人共浴習慣，因為每個家庭都有自己的一套做法，無需要與他人比較。既然他們視之為維繫感情的方法，就無必要在意他人的目光。



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