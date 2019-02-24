為圓病重嫲嫲心願　日本Tomboy向朋友借精產子

同性間談戀愛，看似無法「開花結果」，但日本一對情侶卻以自己的故事證明，同性也可透過不同的形式組識家庭。

俊哉看起來與一般男生無異。（日本電視台節目《ザ！世界仰天ニュース》）

俊哉，原名為有紗（ありさ），自小覺得自己內心跟生理性別不一致，認為自己是徹頭徹尾的男性。因此進行乳房切除手術並服用男性荷爾蒙，配合男性化的打扮，外表看起來與一般男生無異。

俊哉與女友感情十分穩定。（節目截圖）

俊哉與女友的感情十分穩定，為了與女朋友結婚，俊哉曾考慮進行變性手術，但女友為免對他的身體造成負擔，便說服他放棄。即使無法成為合法夫妻，二人早已視對方為終身伴侶。

嫲嫲是家中唯一支持俊哉的人。（節目截圖）

為嫲嫲下定決心生孩子



雖然俊哉與女友感情十分好，但父母卻不能接受女兒成為Tomboy，一直對二人惡言相向，家中只有嫲嫲接納他們，為他們說好話。



可是於某天，嫲嫲突然因腦腫瘤暈倒送院。意識迷糊時對著俊哉說：「想看到你的子女出生。」

俊哉選擇向男性友人借精產子。（節目截圖）

俊哉本來沒打算領養或生孩子，但因嫲嫲的一句說話，令他決定自己生孩子，讓嫲嫲看到有血緣關係的孫兒。



於是俊哉便向朋友借精產子(點擊影片觀看)

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