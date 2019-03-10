控制狂家姐強逼妹妹選韓國小姐　出於私心？還是擔心？

撰文：程思詠
最後更新日期：
在最新一集的《大國民Talk Show-你好》中，有一位來自大邱的美女控訴姊姊總是控制她的人生，尤其姊姊和媽媽老是逼她參加國內的選美活動，但她非常抗拒。姊姊解釋因為擔心妹妹沒有目標，所以就替她決定。
究竟問題的根本來自哪裡？
在「葡萄小姐」選美比賽內拿了冠軍。（《大國民Talk Show-你好》截圖）
今年22歲的鄭文智（譯音）
來自大邱，
去年大2歲的姊姊突然強逼她
參選地區的「葡萄小姐」，
不參加就會追着她
直到成功說服為止，
由起床到睡覺，
姊姊都提着選美的事，
文智終於妥協。
（《大國民Talk Show-你好》截圖）
鄭文智其中一個
非常抗拒的原因，
是因為選美
就像戴着面具微笑，
每天踩着11-15cm的高跟鞋，
但比起肉體上的痛苦，
更辛苦的是回家後
仍要面對姊姊，
連可以依靠的家都失去了。
👇點擊以下圖片看姐姐要文智選美的原因👇
雖然文智多番和姊姊訴說過，
甚至搬上節目說，
姊姊都不肯讓步，
認為自己是出自擔心
才會強制要妹妹參加，
令主持和觀眾都啞口無言。
👇點擊以下圖片看恐怖姊姊還有甚麼招數👇
有鄭文智的朋友作證，
指準備選美時，
文智日日都在哭，
甚至要看精神科醫生，
更有脫髮的情況發生。
主持人問姊姊會否改變心意，
她亦很猶豫。
為甚麼姊姊亦堅持
要強逼妹妹參選，
👇姊姊有這樣的解釋👇