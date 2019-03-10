控制狂家姐強逼妹妹選韓國小姐　出於私心？還是擔心？

在最新一集的《大國民Talk Show-你好》中，有一位來自大邱的美女控訴姊姊總是控制她的人生，尤其姊姊和媽媽老是逼她參加國內的選美活動，但她非常抗拒。姊姊解釋因為擔心妹妹沒有目標，所以就替她決定。 究竟問題的根本來自哪裡？

在「葡萄小姐」選美比賽內拿了冠軍。（《大國民Talk Show-你好》截圖）

今年22歲的鄭文智（譯音）

來自大邱，

去年大2歲的姊姊突然強逼她

參選地區的「葡萄小姐」，

不參加就會追着她

直到成功說服為止，

由起床到睡覺，

姊姊都提着選美的事，

文智終於妥協。

（《大國民Talk Show-你好》截圖）

鄭文智其中一個

非常抗拒的原因，

是因為選美

就像戴着面具微笑，

每天踩着11-15cm的高跟鞋，

但比起肉體上的痛苦，

更辛苦的是回家後

仍要面對姊姊，

連可以依靠的家都失去了。

👇點擊以下圖片看姐姐要文智選美的原因👇

雖然文智多番和姊姊訴說過，

甚至搬上節目說，

姊姊都不肯讓步，

認為自己是出自擔心

才會強制要妹妹參加，

令主持和觀眾都啞口無言。

👇點擊以下圖片看恐怖姊姊還有甚麼招數👇

有鄭文智的朋友作證，

指準備選美時，

文智日日都在哭，

甚至要看精神科醫生，

更有脫髮的情況發生。

主持人問姊姊會否改變心意，

她亦很猶豫。

為甚麼姊姊亦堅持

要強逼妹妹參選，

👇姊姊有這樣的解釋👇​