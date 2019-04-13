【睇片】4個exchange的理想與現實　日日食當地食物食到厭！

不少大學生都會選擇去外國exchange，嘗試一下獨自在外國生活的感覺。通常出發之前，大家都會對exchange充滿幻想，但實際去了之後，才發覺原來很多事都不如預期一樣美好！例如出發之前，一定很期待能吃當地的食物，但去了之後，通常都會很懷念故鄉的食物。

通常去到外國exchange，學校都會安排一個「buddy」幫助交流生。而港人Elkie在電視劇《富家子弟》就是飾演一名來自中國的交流生。（《富家子弟》劇照）

【1】當地食物比想像中不合胃口



在出發之前，

通常大家都會十分期待

每天都可以吃到當地的料理。

但當每天都要吃差不多的食物時，

就會開始懷念故鄉的風味，

那時候才會發覺，

香港真是一個美食天堂！

【2】外語比你想像中困難



去到外國，

當然要學習當地的語言。

不少交流生都會在自己的平台上

分享交流生活的點滴，

為了顯得「高級」一點，

通常照片的caption都會

以外語來填寫。

不過，

外語能力是否真的厲害到能

打出一句句子？

靠自己，還是靠翻譯機吧...

【3】朋友圈超窄



去外國交流，

就一定會想交幾個當地朋友。

但實際上要交上一個當地的朋友，

比想像中困難！

特別是去亞洲國家（像韓國、日本），

除了學校安排給你的buddy之外，

當地的學生很多都比較「排外」。

所以朋友圈子，

多數都是和自己同聲同氣的人...

在ig貼圖雖然是和外國人做朋友，但事實上，約出來玩的，多數都是和自己同聲同氣的人

【4】感到寂寞



雖然當交流生大部份的時間

的確是挺高興，

但總有些時候會令人特別想家。

特別是如果撞正你的生日，

寂寞的感覺特別深！

想念家人、朋友，只能透過視訊通話和他們見面

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