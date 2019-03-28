【追星必備】揀會場　調查取景地　日本迷妹必備網站App大公開！

以下介紹一些日本迷妹必備的網站和App，令大家在追星時更得心應手！這些都是日本人也在用的地道工具，拋磚引玉，希望幫到大家。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

（一）演唱會

作為迷妹，演唱會是一定要去的吧？當演唱會日程公開，就要決定自己參戰哪些場次。除了自己的工作行程，場館大小和地點也是重要考量之一，畢竟場館愈小，倍率也會愈大，換言之當選機會就會大大減低。東京、橫濱、埼玉、大阪、福岡、名古屋等等都市，因為交通方便，不少日本人也會跨縣遠征，即是一定較多人抽；而在宮城、三重、廣島、長野等地方，因為交通較麻煩，較少人選擇遠征，所以當選機會會較高（但如果是成員生日場、初日、千秋樂、團體紀念日等就另作別論了）。

而以下這個網站就好好總結了日本演唱會場地的大小、入座人數、座席表，供大家抽票時好好參考。

http://www.zaseki.info/#kosin

在網站上，會場名字、收納人數、官方網站、座席表和交通方法都一目了然。（作者提供）

（二）朝聖之旅

眾迷妹在日本旅行，多少都會因為能踏足偶像工作和生活的土地而興奮，而不少迷妹更會規劃朝聖的旅行，例如是到偶像的MV、雜誌、電影電視劇的拍攝地扮甫士打卡，到偶像在節目行過的街道親歷其景等等。但往往都會因為調查地點位置而花了不少功夫和時間，以下介紹的兩個網站可供大家慳水慳力地規劃朝聖之旅。

1、全国ロケ地ガイド：ドラマ・映画・特撮の撮影場所案内

這個網站可以按照演員、地方、劇集名去找，更會有詳細地址、劇集畫面截圖、形容，十分推介！

2、Fumi Diary

若然你是46、48系的粉絲，這位神人你一定要注意。每一個MV拍攝地、甚至成員拍雜誌的地方，他都能找出地點，甚至座標。

網站還有形容場景，詳細地址等等。（作者提供）

（三）家用管理

作為迷妹，雖然半個錢包都上繳給自己偶像，但生活總要過，肚子還是要填飽。這時就需要好好地規劃自己的追星開支。而「WOTA經費」這個App，可以分別按照交通費、票錢、周邊錢、雜誌錢等等輸入預算金額，對自己未來的家用預算一目了然。（追星的前提是自己先要過正常人生活，一定要吃飯，不能捱餓！）

ヲタ経费– 発売日を管理しよう

這個App現時能在日本Itunes下載。（作者提供）

這個App能按時間順序，列出所需消費的金額、詳情等等，十分好用，而且免費。（作者提供）

（四）應援扇設計

演唱會時不少迷妹都會製作應援扇，不論是場外和情敵們合照，還是入場後舉給成員看等等。這時就不能不設計一把好看的應援扇。但應援扇需要考慮字型、字體、顏色、排位、材質等等，光是腦內想像或簡單手筆，是不能完整呈現理想的的應援扇設計。這時就需要用App去幫助了。

這個App是供大家設計應援扇的，但提一提大家，有些歌手是不可以帶應援扇進場，也有些歌手不允許用歌手的本人照片製作扇的，做個守規則的迷妹，必須注意。

うちわ文字作成！ファンサーズ

這個是提供不同字型、顏色、圖案，供迷妹們排版的App。（作者提供）

有了這個App就不用手畫設計圖，即時見到效果。（作者提供）

（五）去人聲聽和音

K-Boy是推介給一些想聽盡偶像每一句歌聲的迷妹們。有時候歌曲的和聲也是由歌手本人唱，或者團體內成員互相和聲。若你推的是成員A，當他為成員B和聲時，也會想清楚聽到和音的那一句！然而，CD版和演唱會上往往不能清楚聽到（淚），所以就需要對CD版做「去人聲」的功夫。去人聲有很多方法做得到，例如有不同的電腦軟件來處理音軌，相對來說，電腦處理的聲音會比較乾淨，但亦較複雜，所以我等電腦白痴就可以好好利用手機App幫手。

KARAOKE BOY-カラオケアプリ-

比起專業的軟件，這個音質也許不是最好，但絕對方便易用，而且音質也不差。（作者提供）

（六）模仿會場音效

有些時候光聽CD版，好像欠了一點……氣氛。如果可以聽到演唱會音源版就太好了！RealLive的神奇之處，就是可以模仿某首歌在某個會場的現場效果。它可以連接手機歌曲庫，讓你選想聽的歌，然後選擇想試的場館，熱門的例如Arena, Zepp Live House, Dome的都會有。效果有場館回音、觀眾歡呼、拍手聲等等，戴上耳機就彷彿親歷其景！

（特別是出發參戰前幾天，心情特別興奮緊張，這時就十分需要這個App去預習了！）

RealLive (turned on by Zepp)

這個App集合了不少會場，而且可以自己加效果，雖然有點生硬，但十分過癮。（作者提供）

（七）自家製周邊

接下來的是Curike。

這個App在日本已十分知名了，因為它可以讓迷妹自行設計手機殼，重點是一個也可以起單印，價錢不貴，所以不少日本迷妹都設計了自家偶像的手機殼。如果你想參考一下她們的設計，可以在Twitter或Instagram找。但這個只寄日本國內和日本國內支付，所以海外人的我們就要靠朋友或代購了。

App版：curike クリエイトするスマホケース

網頁版：https://curike.com/

【↓↓↓編按：按圖放大看日本迷妹設計，收獲靈感！↓↓↓】

+ 11 + 10 + 9

（八）網購中古周邊

如果想買回以前的周邊，但官方早已停產，無法在官方店買到，就只能光顧二手市場店。以下的網站相信大家或多或少都有聽過，但以下將用迷妹的角度介紹三個較好用的。

Merucari

不少日本迷妹「金欠」（編按：缺錢）時，都會在這個網站以出售周邊的方式回血。好處是較齊，容易找到心儀周邊，但只限日本電話開帳，日本方法支付，只寄日本，所以就要找朋友或代購幫手了。

Rakuma

Rakuma的中古周邊雖齊，但也不及Merucari，但好處是海外人能開帳號和留言。當有些賣家不能「即決」（不留言而馬上下單），而是要求有意者先留言，再利用留言順序決定賣給誰時，Rakuma就用得上了，而支付的話，親試過香港的JCB也是用不了的，也是要找朋友或代購。

駿河屋

如果你想自己一腳踢，由下單到付錢也自己來的話，駿河屋是一個選擇。駿河屋在日本有門市，但海外的我們也可以光顧網上店。而且海外人也可以開帳，可以用海外銀行發出的Visa卡，Mastercard支付！雖然運送只能寄到日本國內地址，但先寄到集運就運來香港即可！但相比前面兩個網站，駿河屋的動漫周邊較多，偶像較不齊全。

內容提供：NO MUSIC NO LIFE

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《一文看清日本迷妹必備App和網站》」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01均不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）