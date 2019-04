【Sing Con】日日排舞多過練唱　中學時代歌唱比賽必唱8首歌

中學時代的「歌唱比賽」,總是可以分成兩類人:「真唱將派」及「自High派」。高登討論區就有網民開帖討論「SingCon唱過甚麼膠歌?」引起網民共鳴。 雖然大家都會無視唱功只顧自High,但始終是絢麗的回憶!你和你的朋友們又有唱過以下哪一首?

就是這個彈上彈落舞!(《BarBarBar》MV截圖)

【1】BarBarBar 成班一齊彈彈下

Crayon Pop的《BarBarBar》一推出就已經大熱,舞蹈亦十分簡單,大家帶著頭盔交互彈上彈落,雖然意義不明,但實在令人十分亢奮。當年小編的校內歌唱比賽,22隊參賽隊伍中,5隊都是以《BarBarBar》出戰呢!

(《江南Style》MV截圖)

【2】江南Style 自High騎馬舞

PSY的《江南Style》相信不用多說了,引起全球狂熱的騎馬舞當然亦席捲中學歌唱比賽界!參賽的隊伍都一定會找一個體型和PSY差不多的同學,戴著黑超站在Centre的位置,試圖神還原PSY的MV。你還記得當時你們的「PSY」是誰嗎?是時候把他Tag出來了!

當時連TVB藝員都有模仿!(《Sunday扮嘢王》節目截圖)

【3】高溫燒滾了歌唱比賽 登陸太陽

「高溫燒滾了我~一切~」光是看歌詞都忍不住要伸出右手跳返Part舞!韓國有K-Pop,我們亦有引以自豪的「MK-Pop」!《登陸太陽》一曲有Rap又有舞蹈,已經完全有齊「自High」的元素,最重要的是,這首歌用的是我們最熟悉的廣東話,不用再背誦不明意思的韓文啦!

(《Sorry Sorry》MV截圖)

【4】Sorry Sorry Sorry Sorry......

韓流始祖Super Junior的《Sorry Sorry》重點舞蹈簡單,從左到右搓搓手就完成了!而且非常洗腦歌詞易記又容易炒起氣氛,是當年歌唱比賽必唱之選!

穿校服跳舞真是回憶滿滿!(《幾時都流行》(古仔落場版)MV截圖)

(《幾時都流行》(古仔落場版)MV截圖)

【5】伸你對手出嚟!「今期流行 流行追命林琴」

全場一齊High起來的歌,正是這一首!前奏一響就已經全場轟動,到副歌時更加會全場一起跳舞!所以說大家參加歌唱比賽都不太重視唱功,只顧High不High啊!(好像有點本末倒置。)

(《香港料理》MV截圖)

【6】牛肉加蔥花到底係咩味?鄭少秋的香港料理

如果前面的歌都是以舞蹈作主打,這首就是賣創意!大家總會發揮小宇宙做勞作,將歌詞中的料理「實體化」,變成台上的道具,意圖出奇制勝!

(《ParaPara櫻之花》MV截圖)

【7】唔知唱咩文 ParaPara櫻之花

又有日文又有江蘇地區方言,《ParaPara櫻之花》就是大家學語言之選(誤)。很多人都在歌唱比賽中唱過《ParaPara櫻之花》,但「乖乖龍地冬」的意思可不是每個人都知道!其實這句是「非常了不起」的意思!

「有你最好~~~~~」(《嗶嗶嗶》MV截圖)

【8】嗶嗶嗶嗶嗶 有你最好~~~~

這麼多首歌,最考驗唱功的,都可算是這一首了。「有你最好~」這個高音可不是每個人都唱得上去!大家參賽時總愛仿效謝金燕用唔鹹唔淡的廣東話唱出這首歌,現在回想起,雖然不知道好玩的地方在哪,但全班人一起做這些事就已經夠開心!

