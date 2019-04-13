【Sing Con】日日排舞多過練唱　中學時代歌唱比賽必唱8首歌

中學時代的「歌唱比賽」，總是可以分成兩類人：「真唱將派」及「自High派」。高登討論區就有網民開帖討論「SingCon唱過甚麼膠歌？」引起網民共鳴。 雖然大家都會無視唱功只顧自High，但始終是絢麗的回憶！你和你的朋友們又有唱過以下哪一首？

就是這個彈上彈落舞！（《BarBarBar》MV截圖）

【1】BarBarBar 成班一齊彈彈下

Crayon Pop的《BarBarBar》一推出就已經大熱，舞蹈亦十分簡單，大家帶著頭盔交互彈上彈落，雖然意義不明，但實在令人十分亢奮。當年小編的校內歌唱比賽，22隊參賽隊伍中，5隊都是以《BarBarBar》出戰呢！

（《江南Style》MV截圖）

【2】江南Style 自High騎馬舞

PSY的《江南Style》相信不用多說了，引起全球狂熱的騎馬舞當然亦席捲中學歌唱比賽界！參賽的隊伍都一定會找一個體型和PSY差不多的同學，戴著黑超站在Centre的位置，試圖神還原PSY的MV。你還記得當時你們的「PSY」是誰嗎？是時候把他Tag出來了！

當時連TVB藝員都有模仿！（《Sunday扮嘢王》節目截圖）

【3】高溫燒滾了歌唱比賽 登陸太陽

「高溫燒滾了我～一切～」光是看歌詞都忍不住要伸出右手跳返Part舞！韓國有K-Pop，我們亦有引以自豪的「MK-Pop」！《登陸太陽》一曲有Rap又有舞蹈，已經完全有齊「自High」的元素，最重要的是，這首歌用的是我們最熟悉的廣東話，不用再背誦不明意思的韓文啦！

（《Sorry Sorry》MV截圖）

【4】Sorry Sorry Sorry Sorry......

韓流始祖Super Junior的《Sorry Sorry》重點舞蹈簡單，從左到右搓搓手就完成了！而且非常洗腦歌詞易記又容易炒起氣氛，是當年歌唱比賽必唱之選！

穿校服跳舞真是回憶滿滿！（《幾時都流行》（古仔落場版）MV截圖）

（《幾時都流行》（古仔落場版）MV截圖）

【5】伸你對手出嚟！「今期流行 流行追命林琴」

全場一齊High起來的歌，正是這一首！前奏一響就已經全場轟動，到副歌時更加會全場一起跳舞！所以說大家參加歌唱比賽都不太重視唱功，只顧High不High啊！（好像有點本末倒置。）

（《香港料理》MV截圖）

【6】牛肉加蔥花到底係咩味？鄭少秋的香港料理

如果前面的歌都是以舞蹈作主打，這首就是賣創意！大家總會發揮小宇宙做勞作，將歌詞中的料理「實體化」，變成台上的道具，意圖出奇制勝！

（《ParaPara櫻之花》MV截圖）

【7】唔知唱咩文 ParaPara櫻之花

又有日文又有江蘇地區方言，《ParaPara櫻之花》就是大家學語言之選（誤）。很多人都在歌唱比賽中唱過《ParaPara櫻之花》，但「乖乖龍地冬」的意思可不是每個人都知道！其實這句是「非常了不起」的意思！

「有你最好～～～～～」（《嗶嗶嗶》MV截圖）

【8】嗶嗶嗶嗶嗶 有你最好～～～～

這麼多首歌，最考驗唱功的，都可算是這一首了。「有你最好～」這個高音可不是每個人都唱得上去！大家參賽時總愛仿效謝金燕用唔鹹唔淡的廣東話唱出這首歌，現在回想起，雖然不知道好玩的地方在哪，但全班人一起做這些事就已經夠開心！

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