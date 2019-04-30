【那些年】你一定儲過的5種小玩意　印花、Yes卡、電影票......

好像每一個人都會有些獨特的收藏，有人喜歡收集CD唱片、有人喜歡收集飾品、有人喜歡收集球鞋。以下這幾樣童年玩意，你又有沒有收藏過呢？

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1、印花

不少家庭主婦對超級市場的印花情有獨鍾，仔細計算每次購物的金額，務求多獲得一個印花，儲齊一套可換些實用的用品，例如平底鍋、行李箱等等，這些都不如便利店的印花吸引我。當便利店每每推出不同系列的精品換購，例如Sanrio、Disney、Line，必定掀起換領熱潮，只要買滿二十元即可獲得一個印花。我最熱衷於儲便利店的印花大概就是小學的時候，收藏品包括Hello Kitty襟章、多啦A夢圖章，還有大口仔磁石貼。記得那時冰箱上黏滿從便利店換來的裝飾品，更會和朋友、鄰居交換重複了的款式，就是為了把整套都儲齊，對此有種莫名的執着和滿足感。

相信多數港人都試過儲7-11印花換購想要的禮物。（網絡圖片）

2、Yes卡

這項收藏對女生來說應該比較普及。當年一放學就是跟同學來到文具店扭Yes卡，而每張卡只需要一元，即使每天只有十元零用錢，也會花上幾元來抽Yes卡。Yes卡的背後通常都印有明星的個人資料，或是歌詞。即使抽到不是心儀明星的卡片，總有朋友會接收或交換。每次抽卡都是運氣的考驗，殷切祈求抽到的是喜愛的明星卡片，而且總要閉着眼睛來抽。張開眼就看到是自己想要的卡片，那種喜悅和刺激感是無與倫比的。

舊時文具店都有得抽Yes卡，每張只需要一元。（網絡圖片）

3、漫畫書

小時候互聯網不像現在那麼便利，要看漫畫一定要自己借書回家看。要消磨時間，就會去附近的漫畫店或書店「打書釘」，不知不覺就過了一整天。當年漫畫書的價錢都很便宜，不用十元就有一本，那時買每一本書都一定會小心翼翼地包好，並且會反複看很多次。我最喜歡的系列就是《銀魂》、《海賊王》和《網球王子》，暑假悶得發慌的時候，看漫畫就是最好打發時間的方法了。隨着互聯網的發展，後來演變成在網上追蹤最新的連載，漫畫店也一間間倒閉了。

在沒有電腦網絡的年代，漫畫書曾在香港風靡一時。（《海賊王》漫畫書圖片）

4、扭蛋

扭蛋和Yes卡一樣，投入硬幣後，祈求着幸運之神保佑，抽出想要的玩具。扭蛋的起源來自日本，利用「永遠不知道掉下來的是什麼」的規則作為賣點，更和ACG產業結合，不單是小孩，也成為青少年和成年人的收藏品。扭蛋的價錢適中，不過由以前普遍才十元，現在價錢增加了一倍以上。然而，扭蛋的魅力卻沒有減退，許多扭蛋的專門店依然屹立不倒。正因它是隨機的，充分激發了人的慾望，如果想儲齊整個系列的玩具就變得更困難了，人們更樂意投資在未知的機會上，用金錢換取無限的希望。

扭蛋機，小朋友恩物，盛載不少人的童年回憶。（網絡圖片）

5、電影票

每次看電影都一定會留下票根，然後小心翼翼地放到錢包保存，相信這也是不少人的習慣。過一段時間再拿出來看，回味一番那時看電影的感動，又回味和友人的點點回憶。即使過一段時間，票根上的字都漸漸看不見了，依然珍而重之地收藏，保存的不單是一張電影票，更是保存一段褪了色的關係。

人們愛儲電影票根，保存票根的同時，更保存了和朋友的每個相處片段。（資料圖片）

說了那麼多愛儲的玩意兒，才發現自己最想存下來的，只是珍貴的童心。

內容提供：劉靖怡

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「你一定有儲過的5種童年玩兒」​】

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