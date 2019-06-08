【性愛那些事#1】男生如何挑選最合適性玩具？　專家教你5大原則

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。 《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，為性愛建立健康正面、享受的價值觀。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。 今次「性愛那些事」找來情趣店Joyful Night創辦人Cindy Yeung，為大家講解「飛機杯」。

性玩具有很多種，對於男生來說，最主流的當然是飛機杯，不過就算是飛機杯，都有很多不同的選擇，例如「處女」、「慢玩」，更有二次元、三次元之分，花樣之多令人眼花撩亂，到底如何挑選適合自己用的飛機杯？情趣店Joyful Night創辦人、前電視藝員Cindy Yeung，教大家挑選男生性玩具時的五個原則。

Cindy教路大家挑選合適自己的性玩具。（受訪者提供）

【1】飛機杯愈窄愈好？

大眾比較容易理解的分類，就是飛機杯中的窄闊。Cindy指出，飛機杯中的窄闊，直接影響大家的持久度，比較闊身的是，屬於「慢玩」類型，如果大家想慢慢享受，不想太快射的話，可以選擇較闊的飛機杯。相反，追求刺激感的，就可以選擇「處女」型的飛機杯，因為處女的陰道比較窄，男生玩起上來感覺自然會更刺激。

有時太窄都不是好事...（網上圖片）

【2】厚身飛機杯會更舒服？

飛機杯亦有厚薄之分，而不少朋友都會忽視飛機杯厚薄，對使用時舒適感的影響。因為大家使用時，一般都是單手或者雙手使用，Cindy提醒，「厚肉」的飛機杯，包覆感會更強，可以更有效阻隔手握的感覺，令陰莖可以不受干擾地享受飛機杯。如果是薄身的話，手握時就會有機會影響到陰莖的觸感，同時影響使用體驗。

厚實不是重點，最重要是感覺舒適。（網上圖片）

【3】高價飛機杯貴得有道理？

簡單來說就是平跟貴的分別，由一百幾十元，到幾百元的都有，那麼它們的分別在哪裡呢？上一點所說的「厚薄」是分別之一。厚肉的飛機杯，用料自然多，成本高售價自然也高，當然也會更舒適。另一個分別，就是飛機杯的細緻度，有的只一個小孔，有的就會仿製整個女生陰部。有的飛機杯會附送潤滑油，便宜的可能只有一小包，貴的份量當然會多一點。

有些會附送潤滑油，便宜的只有一小包，貴的份量會多一點。（Joyful Night）

【4】除了真人版還有其他選擇？

飛機杯也有分真人及動畫設定。真人飛機杯顧名思議，是以盡量貼近真人觸感的飛機杯，多數是以日本知名AV女優的陰道為藍本，強調真實感。而二次元就可以天馬行空，一些根本不可能出現在人體上的結構，都可以在二次元飛機杯中享受得到。Cindy表示，不少人玩厭了真人飛機杯之後，就會開始追求更刺激的感受，超越人體極限的二次元飛機杯，會是他們的選擇。

二次元飛機杯超越人體構造極限。（Joyful Night）

【5】一次性飛機杯玩得過嗎？

Cindy特別提醒，市場上有些一次性的飛機杯，有些人會抱著一試無妨的心態，使用一次性飛機杯。不過她指出，一些品牌的是硬殼外層，會令陰莖感到非常侷促，固定的體積意味著中間只有極少緩衝空間，當中的軟膠會過份壓逼陰莖，相對普通的飛機杯，會令人感到不適。

Cindy也有自己的推介，她認為新手想試一下，同時希望有個良好的體驗的話，可以考慮買中等size的飛機杯，比一次性的類型更厚，但又不會太貴，如果保養得好，可以玩一段長期間，500元左右就交易，甚為抵玩。

飛機杯種類繁多，挑選一個合適自己的確不易。（Joyful Night）

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