刀叉ByeBye！網民熱數5種食物一定要用手吃　漢堡包、羊架全上榜

連登討論區有網民發帖，討論到底哪些食物用手吃才最滋味！你心目中的首選又有沒有上榜？快去看看！

（lucyjkaphoto@instagram）

【1】獨特的手法食Pizza！

要好好拿穩一塊Pizza，就必須學會獨特的手法：兩隻手指在上方，兩隻手指在下方，使Pizza稍微屈曲，就可以防止Pizza軟趴趴、配料都掉下來！就算多麻煩，Pizza都仍然是一定要親手拿著吃才好吃！

（chensongeat_@instagram）

【2】從小到大都不變！手拿雞髀！

食雞髀不只是好女婿的專利！小時候每個小朋友都會搶著吃雞腿，小小的手剛剛好拿著雞鎚下方。不管是炸的、蒸的、燒的，手拿雞髀一咬下去滿口都是嫩嫩滑滑的雞肉，光是想想都覺得滿足！

（chowtimeschronicles@instagram）

【3】細心把乳鴿吃乾吃淨！

比起雞腿，乳鴿需要用手食的原因並非追求滿足感，而是用盡方法把乳鴿刁鑽的位置都吃光光，拗開關節位置，逐個部位吃個乾乾淨淨！

（moderatelymichelle@instagram）

【4】拿捏平衡是一門高超的學問：漢堡包

如果用刀叉吃漢堡包，在刀鋒壓下去的那一刻，整個漢堡包很容易就會分體。用手的話，就可以用手指適時將準備分開的漢堡包重新夾起來，而這正是一門最高超的學問！

（dionneleung326@instagram）

【5】一手一口一滋味！烤羊架

烤羊架被網民選為最該用手進食的食物！使用陰力以拇指、食指去拿著羊架幼細的骨位，咬下去然後拉扯出羊肉，是最邪惡的瞬間！大家看完之後，今天晚上一於來個大解放，瀟灑地豪邁地用雙手享受美食吧！

年度大專界歌唱盛事【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽2019】，決賽將於6月26日在旺角麥花臣場館舉行，一起來見證大專歌王的誕生！

購票詳情：

門票價格 $130／$150 ＜購票請按＞