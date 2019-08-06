日本美少年從小自覺不同　長大後變性成超美寫真女星【睇片】

現今科技發達，令性別認同障礙者能透過各種手術，讓自己的生理上能變得貼近異性。 可是，社會上仍存在不少掣肘，即使能達致理想中的外型，卻無法得到一直渴望的「身份」。

（節目截圖）

從小自覺與眾不同



日本寫真女星 竹內亞美（31歲）是一位跨性別者，近日出席TBS電視台節目《中居くん決めて》，分享自己變性前後的故事。



她表示從小就覺得自己與其他男生不同，會喜歡女生玩意；偷偷穿妹妹的裙子；為心儀的男學長加入劍道部。

亞美中學時與妹妹的合照。（節目截圖）

出櫃到變性



亞美說服了媽媽讓她升讀定時制高中，並開始獨居生活。漸漸地，她打扮愈來愈女性化，令周遭的人都沒發現她是男兒身。



其後她大膽穿著女裝回老家，正式向家人坦白，幸得開明的媽媽爽快接納。自此亞美便為變性手術拼命打工賺錢，到19歲時正式進行變性手術。



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無法成為真正的女性



因為日本法律上嚴格的標準及條件，使身心都成為女性的亞美無法更改戶籍上的性別，也就是無法結婚。



比起結婚，亞美更憂慮的是如何跟伴侶坦白，因為她曾經向男友坦白自己是變性人，最後導致分手收場...



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+ 4 + 3 + 2

亞美表示交往前坦白會嚇跑男生，但瞞著男友又要背負罪惡感，而且紙包不住火，因此覺得超級懊惱。



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