【酒店FactCheck#2】Hotel Icon人均$750起　過夜送自助餐│睇片

朋友聚會、Girls-Talk、情侶拍拖唔知去邊好？酒店的寧靜環境最適合！ 《開罐 Opener》酒店Fact Check第2集，開罐專員Ruby、Johnny到位於紅磡的Hotel Icon唯港薈酒店，直擊實試酒店最新套票Foodcation！想知有咩限時抵玩優惠？套票又包含甚麼？睇內文啦！

Hotel Icon唯港薈酒店房間內部設計。（莊堅毅攝）

【開罐酒店直擊】 🏨 Opener專員Ruby目標是介紹本地酒店最新抵玩優惠，帶大家直擊酒店房間！ 🏨 題中「#2」代表Ruby已經介紹到第幾間，並非任何排名。 🏨 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者當日體驗，價錢及品質評比均以直擊當天為準。

五星級酒店唯港薈的住宿套票「Foodcation」十分抵玩，每人750元起。價錢按照入住日期不同，星期一至四為1500元，星期五至日則為1700元。套票包一晚二人住宿之外，亦包一餐。住客有多款膳食選擇，例如可以揀GREEN的午市套餐或The Market的自助午餐，但若選食自助晚餐，則需要額外加$400升級。

套票可以選擇的餐飲服務如下： 星期一至五 星期六、日、公眾假期 The Market 自助午餐（原價$388）

自助晚餐（原價$678-$708）（需額外加$400升級） 自助早午餐（原價$518）

自助下午茶（原價$358）

自助晚餐（原價$708）（需額外加$400升級） GREEN 三道菜午餐（原價$258） 半自助早午餐（原價$418） 天外天中菜廳 片皮鴨晚市套餐（需額外加$300升級）

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抵住指數：★★★★★

套票所包的酒店房間雖望城市景觀，但這一次我們入住的城景房亦能勉強看到一點維多利亞港！房內最特別是免費Mini Bar，零食、飲品、Nespresso咖啡都是任飲任食，每日Refill，早上來一杯咖啡十分Chill！而飲用水並非瓶裝水，而是裝在洗手間的濾水裝置，打開水喉就能飲用。

洗手間內用品算齊全，連牙縫刷、浴鹽、一次性去角質海綿都有供應。要數不足之處，就是沒有洗臉用品，而需要化妝的人亦難以找到合用的位置好好化妝。

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+ 9 + 8 + 7

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+ 20 + 19 + 18

打卡指數：★★★★☆

房內落地大玻璃日光充足，就算沒有特別背景，隨手拍都漂亮。這個套票亦包使用游泳池及健身室，想打卡的話，到位於酒店9樓、面對維港的游泳池，可以拍到不錯的度假風照片。

周邊方便指數：★★★★★

酒店與紅磡站步行距離僅5分鐘。套票只包一餐，需出外覓食，酒店對面就有麥當勞、元氣、譚仔雲南米線等等食肆，亦有一芳、豪大大雞排等輕食，亦算方便！

【Ruby溫馨提示注意位】

1. 洗手盆十分淺，如果洗面時水很容易濺出來。

2. 房間並無USB充電位，來過夜要自己帶插頭！

3. 除套票價錢外，在Check-in時需要先繳付500元的按金，如無意外，在退房時會全數退回。可以選擇以信用卡扣除限額。

4. 「Foodcation」套票優惠期至10月8日，包含的餐飲服務需要預約。如果是預訂套票的客人可獲優先安排訂桌！

5. 另可加$150元升級至海景高級客房。

6. 以上收費未連加一服務費。

Hotel Icon 唯港薈

地址：九龍尖沙咀科學館道17號

電話：3400 1000

