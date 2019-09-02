【港大新生注意】凌晨三點食流沙包？　香港大學6大必食推介

大學生活忙碌，一日三餐也在校園解決，不論美食或劣食，4年U life過後都變集體回憶！香港大學位於薄扶林，落西環「搵食」無難度。《開罐Opener》為大家盤點港大6大必食名物！

【1】必食​新興食家流沙包

營業時間是清晨3時至下午4時，新鮮蒸好的點心由店員用托盤捧著，數量有限，「手快有慢冇」！此外，收銀處旁也有一些點心可以取回位吃，價錢大約18至23元，茗茶每位8元。必食推介是流沙包，不少人是因為這個包慕名而來。這裡的流沙包用牛油混和鹹蛋黃做餡料，又有鹹香又有奶味！更有網民指，吃過這裡的流沙包後，其他店的流沙包都不想吃了。

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新興食家 西環堅尼地城士美非路8號地下C號舖

【2】OBC Grill漢堡包

去年才開幕的OBC Grill是港大較新的飯堂，最有特色的「未來漢堡」是以豆、紅菜頭和椰子製成的素食漢堡，想吃傳統漢堡可選芝士漢堡和雞堡，不過價錢不便宜，要四十多元一個！店內亦有沙律、意粉、熱狗、炸魚薯條等提供。

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OBC Grill 地址：薄扶林石塘咀香港大學百周年校園賽馬會教學樓LG樓

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