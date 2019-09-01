【9月生日優惠】15個飲食着數推介　自助餐折扣　免費拉麵焗飯

生日想同親友去「食好西」慶祝，就要bookmark定生日優惠！ 本篇為大家搜羅本地食肆為生日壽星推出的特別飲食優惠，吃生日飯無難度！ （下列售價以發稿日為準，最終價格視乎個別零售商而定）

【1】一幻拉麵：生日正日免費拉麵

優惠：一幻推出尖沙咀店開業一週年限定生日優惠，壽星於該店生日正日惠顧，可免費吃拉麵；而生日月內惠顧，亦可享半價拉麵，一個人去吃都可以！保留生日當天的單據，再次到灣仔、中環或尖沙咀分店惠顧都有特別優惠。

推廣期：即日至2019年9月30日

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈地下OT G59號舖

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【2】香港富豪酒店御花園咖啡室：壽星免費，親友8折

優惠：御花園咖啡室有「精采生日優惠」，壽星於生日月到餐廳除了可免費享用自助午餐或自助晚餐，還獲贈生日蛋糕1個，同行親友亦可享8折優惠。優惠只適用於4至12位訂座，每枱只能1位壽星免費。需於預約時說明使用生日優惠，並登上酒店餐廳網頁列印出優惠券。

推廣期：即日至2019年9月30日

地址：銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店1樓

詳情／訂座：2837 1772

本地魚市場主題自助午餐，正價$358（周一至五）；$378（周六、日及公眾假期）加一服務費。（香港富豪酒店圖片）

龍蝦主題自助晚餐，正價$608（周一至四）；$658（周五至日及公眾假期）加一服務費。（香港富豪酒店圖片）

【3】城景國際酒店城景閣City Café：4人同行1人免費

優惠：壽星於生日月惠顧「十蟹盛薈‧海鮮自助晚餐」，每4位惠顧即享生日客人免費用餐。自助餐以海鮮為主題，包括加拿大雪場蟹腳冷盤、梳乎厘焗釀蟹蓋等。成人正價$528（周一至四）；$568（周五至日及公眾假期）加一服務費。

推廣期：即日至2019年9月30日

地址：油麻地窩打老道23號城景國際1樓

詳情／訂座：2783 3287

【4】響–Hibiki日本燒肉：4人同行1人免費

優惠：壽星於生日月惠顧燒肉放題，每4位惠顧即享生日客人免費用餐；每10位惠顧，則可2位生日客人免費用餐。燒肉放題可以任食和牛、生蠔、松葉蟹腳及Movenpick雪糕等等。晚市燒肉放題分2個時段，正價$408起（周一至四）；$448（周五至日及公眾假期）

推廣期：即日至2019年9月30日

地址：佐敦白加士街101號珀軒1樓

詳情／訂座：2886 5528

【5】發哥粥底海鮮火鍋：5人同行1人免費

優惠：壽星生日月惠顧粥底火鍋，每5位即享生日客人免費用餐；每10位或以上，則可享2位免費。海鮮餐有3款選擇：龍蝦餐、海蟹餐和大胃王海鮮套餐，7位以上有2鍋粥底。每位送前菜鮑魚、燉湯1盅及2隻蒜蓉泰醬焗青口。不限時，可以任食、任飲竹蔗水及汽水。

推廣期：即日至2019年9月30日

分店1：九龍灣宏開道13號景發工業中心地下7-8號舖

詳情／訂座：3188 8192

分店2：觀塘成業街19-21號成業工業大廈地下1號舖

詳情／訂座：2342 5137

海蟹餐（$238）；龍蝦餐（$278）；大胃王海鮮套餐（$428）。（發哥粥底海鮮火鍋FB圖片）

【6】炑八韓烤：2人同行送芒果冰沬、生日照片

優惠：炑八韓烤主打高質韓牛，有韓牛拼盤、極盛燒烤餐等。壽星於生日月惠顧晚市或宵夜時段，2人或以上即送芒果冰沫及海帶湯，侍應會特別送上生日歌，還有即影免費生日相片1張，而且免切餅費。優惠需提前一天訂座，並說明使用生日優惠，用餐時最低消費2碟燒烤產品，需出示身份證作實。

推廣期：即日至2019年9月30日

地點：炑八韓烤全線分店

【7】Tomato Story：晚市套餐買3送1

優惠：壽星於生日月惠顧6點後推出的晚市套餐，每4位惠顧即享生日客人免費套餐，包括沙律、蕃茄甜品、咖茶或果汁飲品。使用優惠時需出示身份證作實。

推廣期：即日至2019年11月30日

地址：灣仔軒尼詩道8-12號中港大廈地下A號舖

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【8】香港愉景灣酒店Café bord de Mer & Lounge：75折優惠

優惠：壽星於生日月惠顧任何自助餐時段，可享全單75折優惠；5位或以上惠顧，加送鮮果奶油生日蛋糕1個；9位或以上，則送生日蛋糕及法國氣泡酒1瓶。自助早餐正價$168；假日自助午餐$338；半自助晚餐$238起（星期一至四）；自助晚餐$398（星期五至日及公眾假期）加一服務費。

推廣期：即日至2019年12月31日

地址：愉景灣海澄湖畔路88號香港愉景灣酒店地下

詳情／訂座：2295 8299

【9】香港W酒店KITCHEN：8折優惠

優惠：壽星於生日月惠顧自助午餐或自助晚餐，並使用指定恆生信用卡結帳，2位至12位訂座即享8折優惠，再送生日蛋糕1個。壽星於酒店另一食府星宴中餐廳訂座，每4位則享指定套餐8折和免費獲贈餐酒1瓶。自助晚餐正價$658（周一至四）；$728（周五至日及公眾假期）加一服務費。

推廣期：即日至2019年12月31日

地址：尖沙咀柯士甸道西1號圓方香港W酒店6樓

詳情／訂座：3717 2299

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【10】香港諾富特世紀酒店LE CAFÉ：5人同行1人免費

優惠：壽星與朋友於生日月惠顧LE CAFÉ自助晚餐，每5位即享生日客人免費用餐，其餘親友亦可享7折優惠。留意每位客人均需繳付加一服務費，需於2日前預訂優惠，用餐時需出示身份證明文件作實。

推廣期：未設限期

地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓

詳情／訂座：2598 9869

夏日主題FRUITY SUMMER海鮮自助晚餐主打台灣愛文芒果入饌菜式，包括芒果雜莓扇貝黃金燒、芒果拿破崙、香橙酒芯芒果蛋糕等，亦有即開生蠔、松葉蟹腳等海鮮供應。（香港諾富特世紀酒店圖片）

FRUITY SUMMER海鮮自助晚餐：正價$508（周一至四）；$538（周五至日、公眾假期及前夕）加一服務費。（香港諾富特世紀酒店圖片）

【11】醉翁亭：5人同行1人免費

優惠：醉翁亭共2間分店，其中觀塘分店推晚市火鍋生日優惠，壽星於生日月惠顧，每3位即享生日客人半價優惠；每5位惠顧，壽星免費用餐，同枱第2位壽星亦獲半價優惠。留意入座時需向店員出示證明文件，及需以信用卡結帳。

推廣期：未設限期

地址：觀塘開源道79號鱷魚恤中心3樓

詳情／訂座：2389 0823

無限時任飲任食海鮮火鍋放題，正價$298（周一至四）；$328（周五至日、公眾假期及前夕）加一服務費。（圖片來源：IG@mariodogdog）

【12】皇茶Royaltea by Tea Circle：買3杯送1杯

優惠：壽星與朋友於生日月惠顧，4人同行，買3杯正價飲品，壽星便可免費任選1杯飲品。優惠不適用於外賣到會。此飲品店超過60款飲品，主打手搖飲料，亦少有地供應酒類飲品，如日本黑啤、芝士奶蓋啤酒等。

推廣期：即日至2019年12月31日

地址：旺角登打士街仁安大廈地下22號舖

詳情／外賣：2320 1333

特色芝士奶蓋啤酒（$78）（圖片來源：FB@母雞皇后&雞蛋公主）

皇茶設有吧枱坐位，手搖飲每杯$20起，而cocktail每杯$78起。（皇茶圖片）

【13】Michi juice：果汁買1送1

優惠：當月壽星只需透過Whatsapp、Facebook或者Instagram傳送信息「我係今個月嘅生日之星」給Michi juice專頁，就可以享果汁或蕃茄汁買1送1優惠，送完即止。另外再上載一幅與Michi juice果汁產品的自拍照到Instagram，並加標籤#michijuicehk，更有機會得到價值388元的生日利是。

推廣期：即日至2019年12月31日

網址：https://www.facebook.com/craveforhealthy/

低昇糖指數果汁名叫「無得賴地硬」，有金奇異果、蘋果及梨。另有神石榴奇異果汁、紅葡萄車厘子汁、牛油果蘋果汁等等。（Michi juice圖片）

【14】牛気 Nabe Urawa：預訂送生日蛋糕

優惠：牛気主打涮涮鍋及壽喜燒，晚市有牛肉及海鮮放題供應。壽星於生日月內惠顧，預早一天訂座，送特設蛋糕1個。所有分店適用。

推廣期：即日至2019年12月31日

地點：牛気全線分店

晚市涮涮鍋放題188元起一位，有美國牛肩肉、牛小排、澳洲和牛等選擇。（牛気FB圖片）

【15】一哥點故：送新派點心

優惠：新派點心茶樓一哥點故以創新點心作招徠，壽星於生日月惠顧飲茶，可送其中一款點心。

推廣期：未設限期

地址：灣仔摩理臣山道1號地鋪

詳情／訂座：2688 6909