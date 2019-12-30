【逃犯條例】反水貨兼義派拉麵　80後上水拉麵店主：愧對呢代後生

2019年，反修例風波歷時超過半年，尚未平息。社會氣氛緊張，移民，再次成為茶餘飯後話題。 娶了一個日本老婆，在上水一條橫巷開日式拉麵店的黃偉傑，他本可隨太太回鄉，惟兩口子卻堅決留守在上水這小區。 移民？他連搬去大埔也不想。 在街坊眼中，他是上水的勇武派：用粗口X走水貨客，挺身為社區貓尋家。這半年來，更派麵給食不飽的年輕人。 「想作點補償吧。」黃偉傑淡淡地說一句，卻道出了不少香港廢中的心聲。

上水水貨街藏日式拉麵店



「不管外面社會環境如何，上水這裡都沒甚大變化。你看，不是嗎？」Kent說罷，揚手指著門外蹲在地下整理行李箱的水貨客，「這裡是橫街，還擔心你找不著」。嘮叨幾句後，又走回廚房繼續煮拉麵。新康街，附近的街坊都戲稱為「水貨街」。原因無他，從上水火車站一出，不論是何出口，附近方圓十里從商場地舖盡是藥店和水貨化妝品散賣場。



​Kent的拉麵店佔地不多，分上下兩層，下層為廚房和下單收銀處，上屬則為冷氣堂食座位。正值午後二時陽光正烈，門外吹起悶熱的風，掀起了小店的日式門簾，簾上寫著「山下」二字。「拉麵店改名山下，一來是因為香港人有獅子山下精神，二來是因為山下是太太娘家的姓。」Kent說罷，拿起火槍將日式叉燒的表面烤香。廚房的灶頭上滾著下麵的湯，蒸氣薰得人汗流浹背。除了間中有熟客經過，Kent 偶爾探頭下單寒喧兩句，其餘時間都得待在燙得讓人昏厥的火爐前。

Kent解釋：「拉麵店改名山下，一來是因為香港人有獅子山下精神，二來是因為山下是太太娘家的姓。」（黃雯娟攝）

從反水貨到派拉麵 店主 Kent : 想為社區出分力



「勇」，是街坊對阿Kent的印象。「以前就聽聞過，老闆會走出去X班水貨客。」一位等待下單的90後「老顧客」如是說。Kent 數年前亦因「勇抗」水貨客滋擾而登上報紙，在社區內亦是敢言的代表。生於斯，長於斯。Kent 表示只想為社區出分力，但笑言近年自己「已經收咗火」，「我以前會經常嘈班水貨客，但嘈得多都很沮喪，因為問題始終解決不了。」Kent 不僅親身驅趕堵在店外的水貨客、亦曾經試過報警、區內亦發起過反水貨遊行，但至今每日往來上水的水貨客仍絡繹不絕。

Kent 數年前亦因「勇抗」水貨客滋擾令小店登上報紙，在社區內亦是敢言的代表。（莊堅毅攝）

現實或許讓人感到無力，但 Kent 仍未有停步。他在社交網站發帖文，請年輕人食拉麵。「畢竟在Facebook見到有年輕人指反修例運動，與家人反目，很是可憐，便想著嚷他們過來吃麵，正好我在店內可以陪陪他們。」Kent 苦笑道，大部分過來的年輕人，都不想被請客，「他們想自己付費，送小食甚麼的他們還可以，但若請客他們會覺得不好意思，香港人係咁㗎。」自從請食麵的帖文一出，不少香港人來麵店「懲罰」他，「看得出來很多的都不是街坊，因為見到很多陌生臉孔。」



一碗拉麵看似微不足道，Kent 指請年輕人食麵，只想讓他們感到路上不再孤單。「我自己有點愧疚，像是辜負了年輕一代。當我像他們般年輕時還只是在打遊戲機，為何我那個年代沒有為他們爭取，現在可說是想作點補償吧。」

黃雯娟攝

移民？不了。

移民日本離開香港彈丸之地，可算是不少港人的夢想。Kent 的太太是日本人，本應移居日本是輕而易舉，但 Kent 卻搖搖頭：「我曾搬過去大埔，但只是一年，我就搬回來了。」Kent 指著身的廚房說：「曾經有朋友勸我搬離上水，但始終這裹才是家，畢竟麵店和朋友都在上水。」上水似乎有著一種獨有的魔力，不足為外人道。

黃雯娟攝

小店坐看 9 年上水變遷 「社區情不變」



Kent在上水生活了三十年，對這裡最大的感受是眼見所有的店舖都變成了化妝品藥店。「這裡整條街只剩下3間原本在這裡的小店，除了我們拉麵店，對面街從腸粉店和旁邊的豬肉檔，其餘都清一式變成水貨店。」



​Kent 笑指，在水貨店「林立」的山下像社區中心，旁邊豬肉檔在後巷撿到流浪貓，過來找Kent幫忙找領養； 有的從事社區活動的，把這裡當景點，一大伙人常來吃章魚燒；又有媽媽經常帶子女過來，「記得她第一次來是和男朋友，即現在的丈夫來吃章魚燒，由拍拖到結婚再到第一個、第二個小朋友，都仍會過來吃拉麵。」他嘆道：「我覺得自己已係歷史文物啦，以前啲客叫我哥哥，而家都叫叔叔啦。」



在這裡成長，在這裡生根，無論世事變改，租金如何由4位數升到5位數，他也咬緊牙關過。「三年調整一次租金很正常，但每次加幅太大。9年前月租$8,000到現在月租$50,000，變相為租金打工」，「但也沒有辦法，畢竟在這裡已經多年，捨不得，掙份薪水就算了。」

被問道怕再加租，就要結束多年心血時，他聳聳肩淡淡的說：「想和香港一起守下去」。