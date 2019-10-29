網民票選AKB48歷年人氣王TOP 10　指原十甲不入、麻友只得第五

AKB48成員，現時17歲的矢作萌夏因近日傳出與男生的親密照而閃電宣佈退團，被稱為「救世主」的矢作受力捧，擁有極高人氣。早前有網站舉辦投票，選出AKB48歷年人氣王，本來有能力衝擊大TOP地位的矢作，如今星途卻分分鐘玩完。

矢作萌夏2018年初入團成為研究生後備受力捧，人氣和上位速度都非常驚人，不過近日傳出她跟同校男生的親密照，她更在電視節目上含淚宣佈退團。日本網站早前舉辦的投票，讓網民選出由AKB48初期至今的人氣王，矢作萌夏自然沒有上榜，令人意外的是，在元祖的威能之下，連總選票王指原莉乃都10甲不入。

總選票王指原莉乃在最新的票選中頭10不入。（網上圖片）

第5位：渡辺麻友

王道偶像代表人物，被喻為偶像界的完美生化人。早期是一個視「陰」如命的偶像，頭上的瀏海就算倒立也不會掉下來，自出道以來，幾乎未有傳出過緋聞，現時仍活躍於演藝界，而且愈來愈成熟了。

+ 5 + 4 + 3

第4位：板野友美

一直走在時裝潮流的尖端，擁在大量男粉女粉，亦是初代AKB48之中，唯一一個得到秋元康准許，可以染金髮的成員，虎牙是她的招牌，不過後期已經剝了。

+ 9 + 8 + 7

第3位：篠田麻里子

本來在AKB48劇場門口附屬的咖啡廳擔任店員，受到歌迷高度關注，最後驚動秋元康親自招攬。跟圈外丈夫第一次2人單獨食晚餐時就被求婚並答應，引起熱議。最近舉行婚禮AKB神七全員到齊，引起熱議。

+ 9 + 8 + 7

第2位：大島優子

AKB48中的大叔擔當，性格非常粗獷爽直，身材亦非常不錯，是成員公認的NICE BODY。憑單曲《Heavy Rotation》成為人氣王，當年跟前田敦子鬥個你死我活。

+ 4 + 3 + 2

第1位：前田敦子

AKB48的不動CENTER，神七之首，亦是跟AKB48前期劃上等號的人物，雖然單飛之後被批評演技差勁，不過片約仍源源不絕。作為開創AKB輝煌時期的女神，成為首位亦是理所當然。

+ 4 + 3 + 2

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