Pepe之外還有多少卡通蛙？　《國家地理雜誌》盤點12隻真假青蛙

《國家地理雜誌》日前在facebook發文，跟人氣彩繪師「10秒鐘教室」合作，以可愛插畫介紹12隻青蛙。

國家地理學會（National Geographic Society）中文版雜誌《國家地理雜誌》和10 Seconds Class - 10秒鐘教室合作，以可愛插畫介紹7隻卡通青蛙和5隻台灣真實存在的青蛙，希望以輕鬆搞笑的手法講解「蛙」。

【1】PepePepe（Pepe the Frog）近年在世界各地都紅爆，Pepe在2005年由漫畫家Matt Furie創作，Pepe的象徵意義多次被受爭議，因在2017年有美國極右團體成為白人至上主義象徵。

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【2】奇異種子《寵物小精靈》中的奇異種子是草屬性及毒屬性的種子小精靈，它有如青蛙般的身體，背著一大顆充滿營養的種子。

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【3】Keroro人氣卡通《Keroro軍曹》是不少90後的童年回憶！伽瑪星球隊長Keroro軍曹帶著二等兵Tamama、伍長Giroro、曹長Kururu等角色，想要侵略地球，但鬧出不少搞笑事。

【4】大青蛙科米

《芝麻街》裡的大青蛙科米（Kermit the Frog）是華特迪士尼旗下的布偶角色，在1955年首次登場！它趣怪的眼神和肢體動作，不少網民為它製作不少梗圖，在網絡上流傳。

【5】Keroppi

Sanrio（三麗鷗）氣角色Keroppi，全名是Kero Kero Keroppi，有人會稱它為「青蛙仔」或「大眼蛙」，它的最大特色是一對大眼睛和一張V形的嘴。

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【6】旅行青蛙

2017年發行的手機遊戲《旅行青蛙》，遊戲是要為一隻青蛙，準備出發旅遊用品。它的可愛畫風和超簡單玩法，成為當時極受歡迎的手機遊戲。

【7】青蛙王子

青蛙角色一定要數青蛙王子！迪士尼電影《公主與青蛙》中的青蛙王子與公主親吻後變回王子。

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