【Black Friday】Amazon優惠週4個購物小貼士　必買Dyson、Apple

11月28日是美國感恩節，感恩節第二天就是「黑色星期五」（Black Friday），接著的星期一(12月2日）又是「網購星期一」（Cyber Monday），各大網購平台都會大做優惠，尤其Amazon.com部分受港人追捧的電子及家品更低至半價。不過在Amazon網購有多個注意位，要做精明消費者就要多加留意！

每年11月第四個星期四就是美國感恩節，翌日星期五是各大網購平台都會大做優惠的「黑色星期五」（Black Friday Sale）！當中最多人討論的不外乎「Amazon.com」、「Sephora」及「Walmart」！這一次的Black Friday Sale，Amazon更有部份商品免運費運至香港！抵還抵，但記者在瀏覽Amazon購物時，就發現多個使用Black Friday Sale的注意位！

【1】留意是否免運費

這一次的「黑色星期五」減價優惠，Amazon有部份商品可以免運費，大家要將送貨地址設定為「香港」，然後仔細留意價格旁邊有否「免費送貨至香港」或「此商品可享受訂單滿$49美元，免費運送至香港」的字樣。如果兩句都沒有出現，就代表不送往香港，如果堅持要買，就要另外再找集運公司。

留意是否免運費。（Amazon網頁截圖）

【2】小心二手產品／「認證翻新」產品

Amazon上會有二手產品出售，通常在搜尋貨品之後，會彈出價格比較便宜的相關二手商品建議，所以大家要小心留意有關字樣！另外，Dyson、Apple部份產品會有「認證翻新」（Renewed）字樣，代表這件產品是保養維修之後再推出市場，假如介意的朋友仔就要注意了。

留意「認證翻新」字樣。（Amazon網頁截圖）

【3】Apple產品保養

在海外購入Apple產品，總會很擔心保養維修事宜！其實不管是在哪個國家買的Apple產品，都可以有全球性維修（原價）。不過「Apple Care+」保養計劃就只限於購買國家使用，大家要注意。

Apple Care+是不少人都會加購的產品。(Apple香港官網截圖)

【4】價格因配件而不一樣

同一款產品，會有多個不同價格，原因除了二手、「認證翻新」之外，亦有些是配件上的分別。尤其是相機產品，可能大家見到的最低價格，只是機身價錢，未連鏡頭。又如Dyson的V10型號吸塵機，分成三個「Package」，價格不一，附有的配件都有不同。所以見到超低價都要停一停諗一諗，睇清楚價錢包含的配件！

光是Dyson的吸塵機，同一型號都分成三個計劃，配上不同的配件。（Amazon網頁截圖）

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不過留意返，Amazon網站的價格會隨時變動，購物前記得要留意。如果各位讀者都有發現其他抵買產品，快點留言告訴《開罐》！