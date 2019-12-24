男生約極唔出現　女生來信問聖誕節應否邀約？｜出Pool補習班#25

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《喜歡的話請響鈴》劇照

最近《開罐Opener》收到女生 Apple 的來信。 Apple 指自己早前經朋友介紹，在飯局上認識了一位男生。平時二人都會短訊交流，有次 Apple 約男生到他家附近的餐廳試試，男生只是短訊回覆說好，但遲遲沒有應約。女生來信急問應趁聖誕借機問近況，或是放棄，一切順其自然。以下是來信全文：

《出pool補習班》你好！ 我早前經朋友介紹，在飯局上認識了一位男生，那次之後，我們約過一次食飯和看電影。 之後我都有再 whatsapp 這個男生，問他近況如何， 他也有問我工作最近怎樣，我回覆了他後，我再補充說有機會再告訴他更多。他說好呀。我問他「是不是嚟緊有排忙？」他說「是呀，要實習、補OT 鐘」，我只好叫他加油啦。 大約兩星期後， 我再 whatsapp 他，告訴他我在他住的地區吃了一間很特別的餐廳，他說有機會都想試下，然後我再問他想不想找天出來一起再吃，他說「好呀， 但近排比較忙，過多排會有好多時間」。 我回覆了他「好呀。」 截至目前為止， 我們都有三星期沒有 whatsapp 了。 總結一下，他的回覆的確是令我心灰意冷，也許他whatsapp回覆我的時間都很快，給了我一個假希望啦。 我想問我好不好趁聖誕節或元旦 whatsapp 他？ 祝他聖誕快樂或Happy new year，然後再借機問他近況？ 抑或放棄吧，一切順其自然呢？

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應趁聖誕節問他近況，還是放棄一切順其自然？前新聞主播兼HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 指，Apple 聖誕節應否再邀約要看情形，但看似這個男生對 Apple 的興趣不大。Yubi 又指一般而言，即時男生多內向，遇到心儀對象的話都會主動出擊，不會整整三個星期不主動whatsapp你的，他之前的回覆只是出於禮貌而已。

Yubi 又指，聖誕節及元旦祝對方一句聖誕/新年快樂是可以的，不用再多說什麼。這叫做主動地被動，如果對方對你有心意的話會借勢邀約你外出。

Yubi 不建議這位 Apple 表白，「任何情形下女生都不應做主動表白那位，如果這次男生也沒有行動的話，就應該放棄了，做好準備迎接下一個對象」。

如果女生想做主動，又該如何是好？可參考【出Pool補習班#23】女追男隔層紗？專家教女生5招年尾情場逆轉勝另一創辦人張惠萍 (Anita) 分享5招女追男必勝技，「最重要是確定對方心意」。

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