鼠年利市封｜新年香港人必推5大設計　香港加油/我真係恭喜你！

利市封不單只是一份傳統、一份心意，更象徵著送出者的個人品味。如果今年打算放棄淘寶買利市封，而打算為本地創作出一份力，記者在網絡上精選設計得意可愛搞鬼，又能夠代表個人特色的5款利市封！

還有不到1個月就農曆新年，想要購買心儀利市封就要抓緊時間。今年特別多訂製利市封的服務，部分將會在1月中左右截單，有興趣就要趕上購物尾班車，盡快訂購了。

編輯精選香港人超有共鳴5款利市封。（開罐拼圖）

【1】《講錢傷感情 狗狗要Fighting》

以手作精品著稱的購物網站Pinkoi不時有得意商品，今次推介的利市封是由台灣設計團隊「郭公館工作室」所推出，採取跳脫毛筆文字設計，含義得意有趣，出奇與香港人合襯。

其中一款名為「講錢傷感情」的利市封玩味十足，利市嘛！講的是意頭，金額多少都不要太介懷（笑）。他們同時有推出揮春，其中一款插旗山峰，下面寫著「成功」二字，有興趣可以一同選購。

套裝價錢：$ 13.9起 / 套（不包含運費） 運送時間：國際轉運 5 個工作天起（不包含假日） 原產地 ：台灣 付款方式：信用卡、PayPal、Alipay、LINE Pay

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【2】《香港好多狗 狗主必入手》

出自購物網站Pinkoi有一款「動物達摩紅包袋」，利市封上有著和風達摩，中央人像部分則由設計師繪畫成柴犬、哥基、企鵝、白貓等動物模樣，慵懶可愛的臉孔讓喜愛毛孩的朋友們絕無抵抗力。

按照店家的介紹，利市封的紙質帶有細膩線條與光澤，適合對質感有要求的朋友；另外封面上清晰印有「2020 Happy New Year」的字樣，相當貼心同時，意味著這款利市封不能夠於下年新年循環再用，購買前要不妨先作考慮。

套裝價錢：$ 27.5起 / 套（一套3款自選配搭）（不包含運費） 運送時間：國際轉運 2 個工作天起（不包含假日） 原產地 ：台灣 付款方式：信用卡、PayPal、Alipay、LINE Pay

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【3】《我真係恭喜你呀！》

香港插畫家蘇泳康創作的角色「大麻成」與「阿婆走得快」，相信已經成為不少港人通訊軟件必備的搞鬼貼圖。除了以上大熱角色，蘇泳康更以中外名人角色為靈感，創作了一套4款的利市套裝。

利市封上印刷了如「我真係恭喜你呀！」「俊？邊度俊呀？睇過......」等耳熟能詳的恭賀金句，對於各位香港人而言，更多了一份熟悉貼地的感覺。

套裝價錢：$ 50 / 套（一套4款，共20個） 運送時間：4 個工作天起（不包含假日） 原產地 ：香港 付款方式：信用卡、PayPal、Alipay、LINE Pay

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【4】《夠薑講香港加油！》

由台灣設計師馬賽kyo所設計的倒轉字體 —— 「香港加油」，在近半年受到不少港人喜愛，更一度在香港社交媒體瘋傳。有香港Facebook專頁將在新年前售賣印上「香港加油」標誌的利市封，在慶祝傳統節日時也向家園說聲加油。

商品設計獲得原設計師授權，並由香港印刷廠製作，一共有三種顏色選擇，每套售$50。

套裝價錢：$ 50 / 套（一套20一隻，指定兩色配搭） 截單日期：2020年1月12日 付款方式：入數（HSBC）

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【5】《人人都講香港加油！》

倒轉字體「香港加油」並非獨此一家，此Facebook專頁同獲得原設計師馬賽kyo授權，使用「香港加油」圖案於利市封設計上。這款利市封採取方形設計，以深色為設計主調，提供銅色與紫紅色供選擇。

店家在Facebook專頁上強調百份百香港印刷廠生產，然而數量有限，售完即止，有興趣購買就要盡早聯絡。

套裝價錢：$ 100 / 套（50張） 截單日期：數量有限，售完即止 付款方式：私訊聯繫

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