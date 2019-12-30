【多圖】日本補習社廣告美少女爆紅　童顏加隱性巨乳俘虜萬千網民

世上最具「殺傷力」的，莫過於平日看起來清純可愛，但其實內裡暗藏魔鬼身材的女生，這種反差帶來的震撼，真的難以言喻。

近日有一位曾為補習社拍攝廣告小冊子的美少女一度成為熱話，全因有網民發現她不但擁有可愛童顏，原來還隱藏著驚為天人的好身材...

這位少女一度於Twitter引起網民熱議。（Twitter@NaNa7_M7）

寫真界新星

這位美少女是來自廣島的寫真界新星 寺本莉緒（Rio Teramoto），現年18歲，身高150cm，擁有G Cup身材，有「廣島大砲」之稱。

去年參加「Miss Magazine」大賽，獲得相當於亞軍的「Miss Young Magazine」，憑著童顏巨乳火速竄紅，以上補習社廣告就是她走紅前所拍攝的。重點是，當她隱藏好身材時，看起來是位清純可愛的美少女，完全看不出內裡這麼有料！

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當她解放好身材拍攝寫真時，簡直教人難以置信。不少網民留言表示超震驚，大讚「最喜歡這種隱性巨乳了」、「我要去補習了」、「補習社有點熱」、「現時的孩子發育真好。」

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