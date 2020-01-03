Red Velvet新歌《Psycho》MV暗藏故事　十九世紀某類人也是這樣穿

編按：Red Velvet新歌《Psycho》風格一改以往活潑造型，變身帶有神秘氣息且絲絲恐怖感的舊世紀女性。服裝方面除了視覺上花了許多心思，原來背後的故事也與歌曲相呼應，且看下文作者分享。

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最近筆者在看韓團Red Velvet的新歌《Psycho》MV和宣傳照時，留意到她們這次的造型非常特別，無論是妝容、衣服的剪裁配色等，都包含了濃濃的哥德元素，再配合歌詞對失去愛情的唏噓，完美消化了歐洲哥德的「喪服文化」。下文就為大家介紹一下歐洲的「喪服文化」吧。

Red Velvet的新歌《Psycho》MV和宣傳照中造型非常特別。（Red Velvet Facebook圖片）

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十九世紀末期，可謂是喪服文化的鼎盛期，因為在維多利亞時期，歐洲飽受戰爭、霍亂、傷寒、天花和猩紅熱等痛苦摧殘，所有人的壽命都非常短。因此，死亡似乎一直籠罩着維多利亞時期的歐洲，黑色也因此成為那個時期的一個重要印記。

當親人去世後，親屬們都要穿上黑色的喪服。有些人的哀悼期長達幾年之久，不過主要都是婦女為主，更有寡婦堅持穿黑色衣服直至她們死去。維多利亞女王是一個經典的例子，她在丈夫阿爾伯特親王去世後，完全改以漆黑的喪服示人，服喪持續了長達了四十年之久。在起初的頭五年裹，她甚至完全沒有在公眾面前露過面，直到自己女兒出嫁時，才被迫同意出席婚禮。但即便如此，她也依舊是頭戴面罩，身披一層又一層的黑紗把自己包裹得嚴嚴實實。

即使要在公眾場合露面，也會戴上面罩。（Red Velvet Facebook圖片）

一般而言，喪服本應是簡潔低調。但你可能會發現有些喪服雖然是暗沉沉的黑色，但剪裁用料等方面卻是非常的華麗浮誇。這類喪服通常都是有錢有勢之家才穿得起的。有錢人家不會放棄任何一個展示自己財富的機會，即使是充滿哀傷的喪服，也要被他們用各種繁瑣的裝飾要求，來不斷推高喪服的價格和其在社會地位。女性的喪服反映了家族的社會地位和經濟實力，原本是為了悼念死者的服喪着裝，實際上都是穿着給被人評頭論足的。平民無法買得起昂貴的喪服，他們會把平日穿的着裝拿來自己動手染黑，作為廉價版的喪服進行穿戴。為了保證服裝款式不一味地重樣，這些人家還常常在服裝的下擺、袖口等處接上一層又一層的飾邊。

喪服文化也反映了當時女性在社會上的卑微。在維多利亞時期，一旦婦女成為了寡婦，那就是註定了她的個人生活將迎來終結：她不僅需要長期整日穿着暗淡的喪服，避免在公開社交場合上露面，也難以再找到重新嫁人的機會。然而男士們則輕鬆得多，失去妻子的男士們並不需要為妻子服喪多年。願為亡妻服喪雖能塑造好丈夫的形象，但大部分男士只會在手臂上纏上一塊黑布，或者在帽子上縫一塊黑色裝飾物。另外，即使男士還是正在為亡妻服喪，他們照樣可以隨時迎娶下一任妻子，然後叫新的妻子幫助自己完成「悼念」前妻的任務與工作。可見那時候的女性是多麼卑微。

願為亡妻服喪雖能塑造好丈夫的形象，但大部分男士只會在手臂上纏上一塊黑布，或者在帽子上縫一塊黑色裝飾物。（The Metropolitan Museum of Art）

美國大都會曾在2014年舉辦過「Death Becomes Her：A Century of Mourning Attire」展覽，是一個非常好的平台讓人們一窺往日喪服文化。展覽展出了十九世紀到二十世紀初這段時間內，三十餘件服喪時所需的服裝和配飾，當中還包括維多利亞女王的喪服。

內容提供：瞌睡喵

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「Red Velvet《Psycho》中的歐洲「喪服文化」」​】

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