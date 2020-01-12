【性愛那些事#32】手淫導致早洩？　拆解快槍手3大成因及解救方法

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。 《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

不少男生都很在意自己的床上表現，對自己是否早洩更是患得患失。 情趣生活顧問夫人表示，年輕人會早洩主要是心理原因，可能是因為擔心自己表現，又或者性經驗不足而過於緊張。更有人說，到底問題出在哪裡？又可以如何解決？

心理壓力是早洩的原因之一。

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早洩的另一個問題，是到底多短時間才算是早洩？多久才算是持久？情趣用品店Joyful Night創辦人Cindy Yeung跟大家分享做愛的「黃金時間」。

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除此之外，另一位專家，性教育工作者、Sally Coco 創辦人Vera Lui早前亦為大家提供了簡單的持久力訓練，一起來看看吧。

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