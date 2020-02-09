【性愛那些事#36】男女床上必學　5件事助你成為完美性伴侶

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。 《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

性是非常親密的關係，也許不同人都有自己的一套相處方式，可是就算平日是好情侶、好情人，到了床上也未必是一個好的性伴侶。到底一名稱職性伴侶要符合哪些條件？奶茶妹請來了情趣頻道主持人芝芝，為大家講解，成為完美性伴侶的5大條件。

就算平日是好情侶，到了床上也未必是一個好的性伴侶？

芝芝表示，不少朋友在床上只為自己爽，而忽略了對方的需要。同時。一成不變的性愛模式，亦會慢慢流失新鮮感，到底應該怎樣做呢？芝芝亦會教大家一些小技巧、小招數，助你成為完美性伴侶。

↓↓↓ 按圖看完美性伴侶的5大條件及招數 ↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

一段良好的性愛關係，除需要大家互相配合，以及床上技術之外，作為男生其實應該做得更多。另一位專家情愛女王SallyQ指出，很多大家以為是細眉細眼的小節，對女生來說卻是愛的表現。反之如果你忽略了的話，對女生來說可是一個不尊重的行為，到底女生最討厭的7件事是甚麼？

↓↓↓ 按圖看女生做愛時最討厭的7件事 ↓↓↓